Beautiful Anticipazioni Americane: Carter svela i suoi piani. Hope è pronta a vendicarsi di Steffy!

Carter e Hope si prenderanno la loro vendetta contro i Forrester. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci svelano quali sono i veri piani del Walton e ci rivelano che la Logan è pronta ad attuarli senza pietà. Ma cosa avranno in mente i due ragazzi? Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap presto in arrivo su Canale5.

Carter e Hope si vendicheranno dei Forrester, ormai è una certezza ma nelle puntate americane di Beautiful è appena stato svelato come i due infliggeranno alla famiglia di stilisti, una lezione memorabile. Il Walton ha rivelato alla Logan cosa intende fare a Ridge, Eric e soprattutto a Steffy e lei, sul piede di guerra per essere stata licenziata, lo ha spinto ad agire senza pietà. Ma qual è il piano del direttore organizzativo della maison di moda? Ve lo riveliamo e vi raccontiamo anche come secondo noi potrebbero evolvere le cose.

Beautiful Anticipazioni Americane: Carter pronto a prendere il controllo della Forrester, ecco come

Carter e Hope si vendicheranno dei Forrester. È possibile che nel loro piano entri pure Brooke ma per il momento le puntate italiane della Soap ci rivelano che saranno loro due ad affilare i coltelli contro gli stilisti e lo faranno in un modo molto subdolo: ingannando la famiglia con una firma falsa. Andiamo con ordine e partiamo con il rivelarvi che Ridge ha dato al Walton il compito di creare una LLC ovvero una forma societaria tipica degli Stati Uniti, simile alla nostra società a responsabilità limitata. I Forrester desiderano aderirvi per poter avere degli sgravi fiscali ma soprattutto per assicurarsi che, in caso di collasso finanziario, i beni personali dei soci non vengano toccati. È un modo per assicurare alla famiglia di avere una personale tranquillità, visto che ultimamente la maison – in parte per colpa della Hope For The Future – è in perdita. Carter ha in mano i fogli da far firmare ai direttori ma ha anche la possibilità di fregare tutti, facendo firmare una piccola clausola, che farebbe diventare lui il CEO dell’azienda.

Beautiful Anticipazioni: ecco cosa sta succedendo negli Stati Uniti

Sì avete letto bene. Pare che nella creazione di una LLC i soci abbiano la possibilità di scegliere un unico manager e metterlo a capo dell’azienda e Carter, firmando quei fogli o meglio mettendo il suo nome in quelle pagine, lo diventerebbe. Il Walton è certo che Ridge e Steffy non leggeranno nemmeno quello che stanno siglando e non si accorgeranno dunque di aver consegnato la loro azienda nelle mani del loro COO. Il ragazzo ha rivelato tutto questo a Hope che, pronta a prendersi la sua rivincita sulla sua sorellastra, ha spinto il ragazzo a imbrogliare anzi proprio a giocare un tiro mancino ai Forrester, colpevoli sia di averla cacciata sia di aver sottovalutato, per anni, le doti del suo nuovo innamorato. Insomma i due stanno tirando fuori un lato oscuro piuttosto preoccupante.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope e Carter trufferanno i Forrester davvero?

Hope ha spinto Carter a fare quello che ha in mente e a non farsi prendere dalla paura di essere un truffatore. Per la Logan, entrambi meritano di prendersi la loro vendetta e questa è l’occasione adatta per farlo. Ma riusciranno a spuntarla? Posto che i due sicuramente metteranno in pratica quanto pensato, ci chiediamo se veramente Ridge e Steffy non si accorgeranno di nulla ma soprattutto siamo curiosi di capire come si comporterà Brooke, che sarà sicuramente informata delle loro mosse. Possibile che la Logan senior faccia finta di nulla e dia il suo benestare a questa situazione? Ci aspettiamo grandi cose nei prossimi episodi della nostra Soap e siamo ormai convinti che il lato oscuro di Hope Logan sia definitivamente uscito allo scoperto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.