Beautiful Anticipazioni Americane: Liam si licenzia dalla Spencer Publications e chiude per sempre con Bill!

Liam è tornato nelle trame americane di Beautiful e il suo rientro è stato con il botto. Nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5, il ragazzo ha chiuso i ponti con Bill, dopo aver saputo che suo padre ha fatto scagionare Luna e non intende fare ammenda per questo grosso errore.

Bill Spencer solo contro tutti? Potrebbe succedere. Nelle puntate americane di Beautiful, lo Spencer ha dimostrato di non essersi pentito di aver scagionato Luna ma soprattutto incurante dei problemi che la ragazza, ormai a piede libero, potrebbe causare alla sua famiglia. Liam ha deciso di affrontare per primo suo padre, speranzoso che le parole del suo primogenito potessero in qualche modo rompere il ghiaccio che pare essersi ricomposto nel cuore del magnate. Il risultato è stato disastroso. Non solo Dollar Bill ha trattato malissimo il suo rampollo ma lo ha minacciato di cacciarlo dalla sua azienda. Stanco del comportamento del padre e particolarmente deluso di essere stato minacciato, Liam ha deciso di licenziarsi e di chiudere ogni rapporto con il ricco genitore. Che conseguenze ci saranno? Scopriamolo insieme e vediamo nel dettaglio cosa vedremo, tra poco più di un anno, su Canale5.

Beautiful Anticipazioni: Bill ha messo la sua famiglia in pericolo

Luna è una donna libera e lo deve a Bill, che ha trovato il modo per far cadere tutte le accuse su di lei. Lo Spencer è un uomo potente e ha le giuste conoscenze ma non ci saremmo mai immaginati che oltre a dare una mano alla Nozawa, facendola vivere nella sua casa e non in prigione, avrebbe scelto di scagionarla e di lasciarla a piede libero. Dollar Bill ha messo in pericolo tutta la sua famiglia, che ovviamente non ha gradito. Steffy ha rimproverato duramente l’ex suocero di aver concesso un’altra chance alla ragazza che ha quasi reso orfana di madre sua nipote Kelly e pure Katie e Will sono rimasti senza parole. Cosa sta succedendo a Bill Spencer?

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam cerca di far ragionare Bill

Liam ha fatto ritorno nelle puntate americane di Beautiful, dopo diversi mesi di assenza. Lo Spencer ha deciso di capire cosa stia succedendo a suo padre e di fargli almeno ammettere di aver fatto un grosso sbaglio. Ma il faccia a faccia tra i due si è rivelato non solo durissimo ma piuttosto inaspettato.

Bill ha intimato al figlio di non permettersi di giudicarlo ma lo ha trattato come un suo semplice dipendente, minacciandolo di tagliargli lo stipendio e di cacciarlo dall’azienda se mai si fosse permesso ancora di accusarlo. Liam è rimasto senza parole; tutto si sarebbe aspettato meno che suo padre lo trattasse come qualcuno a cui lui non è legato. Deluso e amareggiato ha preso una decisione sconvolgente ma necessaria: licenziarsi dalla Spencer Publications.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane, ecco cosa succederà a Liam e Bill

Liam non si è fatto mettere in un angolo dal padre e soprattutto non gli ha permesso di trattarlo come una cosa e non una persona a cui, in teoria, dovrebbe tenere più di chiunque altro insieme ai suoi fratelli. Visto che Dollar Bill sembra molto più affezionato a Luna che al suo primogenito, il giovane Spencer ha deciso di lasciare l’azienda, di cui era l’erede designato, e di allontanarsi dal suo papà, forse per sempre.

Ma che cosa comporterà questo? Saranno diversi gli effetti che avranno queste decisioni. Bill ha perso il suo erede e questo significa che si rivolgerà agli altri suoi figli. Siamo certi che Wyatt, attualmente fuori dalle trame della Soap, non tornerà da suo padre e farà fronte comune con il fratello mentre temiamo che Will possa in qualche modo cascarci. E la cosa che ci fa più paura è che Bill aiuti Luna a conquistare suo figlio, con la speranza che la nuova coppia possa finalmente dargli l’apprezzamento che lui cerca da una vita. Insomma crediamo che Bill Spencer possa davvero perdere la ragione e diventare ben più pericoloso di prima.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14.20 e 14.15.