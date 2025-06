Beautiful: Luna Nozawa da dolce stagista della Forrester Creations ad assassina ossessionata da Steffy, ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Le puntate americane di Beautiful ci hanno dato e ci danno molte informazioni su Luna. La Nozawa, ora dolce stagista e innamorata di RJ, diventerà presto una spregevole assassina assetata del sangue di Steffy. Ma come succederà? Ve lo sveliamo

Nelle puntate di Beautiful stanno per arrivare grandi novità. Su Canale5 stiamo per assistere a un cambiamento inaspettato di uno dei personaggi chiave delle trame della Soap in onda attualmente su Mediaset. Le anticipazioni americane ci hanno dato e ci danno delle informazioni dettagliate sul prossimo futuro di Luna Nozawa così come di Steffy e della sua famiglia e attenzione, le notizie non sono per nulla rassicuranti. La figlia di Poppy e nipote di Li sta per diventare la bad girl più temuta di Los Angeles… anche più di Sheila Carter. Ma come succederà?

Beautiful: grandi cambiamenti in arrivo per Luna

In alcuni nostri precedenti articoli dedicati alle anticipazioni americane di Beautiful vi abbiamo già anticipato che Luna non è davvero la dolce fanciulla che appare ora (giugno 2025) nelle puntate in onda su Canale5. Molto presto verrà svelato un lato oscuro della giovane, inaspettato e molto preoccupante. Ma cosa succederà e perché Luna diventerà così tanto cattiva da un momento all’altro o meglio mostrerà la sua cattiveria, che prenderà di mira Steffy e la sua famiglia? Ebbene la risposta la troveremo nel desiderio di Luna di avere una famiglia tutta sua e di essere amata, peccato però che questo le farà perdere completamente la testa.

Luna pensa di essere figlia di Bill ma poi tutto sfuma, ecco cosa vedremo nelle puntate di Beautiful

Nelle scorse puntate di Beautiful andate in onda su Canale5, non è certo sfuggito lo sguardo che Poppy ha rivolto a Bill, ebbene in effetti lo Spencer non ha avuto torto e davvero lui e la Nozawa si sono conosciuti anni prima. I due riprenderanno a frequentarsi e dopo diversi giorni ad amoreggiare emergerà la notizia che Luna è figlia di Bill. Vi dobbiamo subito dire che in realtà non sarà così e che a modificare il test del DNA sarà proprio Luna, desiderosa di avere un padre potente e ricco come lo Spencer.

La ragazza perderà la testa completamente e ucciderà il cameriere Hollis e Tom, che conosceremo tra non molto, affinché nessuno dei due riveli la verità sulla sua nascita. Anzi, vi diciamo di più: Luna penserà di essere figlia proprio di Tom, un vagabondo, ex musicista, che sua madre Poppy aveva conosciuto durante i suoi anni di viaggio matto e senza regole.

Beautiful: Luna cerca di uccidere Steffy e scopre di essere figlia di Finn

Luna ucciderà Tom e Hollis e farà sembrare tutto un incidente. La verità sulla paternità di Luna verrà comunque a galla e sarà Steffy a vedere per prima la natura malefica della giovane, intanto sempre più lontana da RJ, dopo aver passato una notte d’amore con Zende, di cui lei fingerà di non ricordare nulla.

Steffy vedrà Luna cercare di sedurre Bill e l’affronterà di petto finendo però nei guai. Luna ingabbierà Steffy e aspetterà sadicamente che lei muoia rivelandole come ha ucciso Tom e Hollis ma anche come ha fatto credere a Zende di essere ubriaca per andare a letto con lui, con l’unico obiettivo di aprirsi una nuova strada nella famiglia Forrester, dopo aver capito che RJ non sarà mai il Forrester a capo dell’azienda. Luna mostrerà un lato terribile di sé e farà finire Poppy in carcere al posto suo pur di farla franca.

Li e Finn scopriranno il suo piano, libereranno la figlia di Ridge e poi tutti e tre scopriranno una realtà ben più terribile ovvero che Luna è figlia del dottor Finnegan, nata dopo l’unica notte di passione tra zia e nipote.

Luna ossessionata da Steffy, ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful

Luna verrà arrestata ma Bill, in un lampo di follia, la farà scagionare. La ragazza verrà abbandonata da tutti e correrà da Sheila, sua nonna, che le darà il suo aiuto, sino a quando non scoprirà che la ragazza è ossessionata da Steffy, più di lei, e vuole liberarsi della madre di Kelly e Hayes considerandola l’unico vero ostacolo alla sua reunion con suo padre. Luna farà spaventare tutti, persino la Carter, con i suoi propositi assassini e farà tremare tutti. Finn dovrà proteggere sua moglie un’altra volta e stavolta non da sua madre ma dalla sua stessa figlia, che se non avesse combinato quello che ha fatto, sarebbe entrata a far parte della sua famiglia.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.