Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 ottobre 2025

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 27 ottobre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:10, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 ottobre 2025 - per Steffy è un momento molto delicato e ha cominciato a temere che il suo matrimonio sia al capolinea. Finn è furioso più che mai e continuerà ad accusare la moglie di aver ucciso sua madre e di avere le mani sporche del suo sangue. Il ragazzo non troverà pace e non riuscirà a perdonare la sua consorte, tanto da decidere di abbandonarla e di correre a casa di Deacon per stare più vicino alla sua mamma. Intanto alla Forrester Creations, Ridge, Brooke, Carter, Thomas e Hope parleranno di quanto successo a Steffy e tutti saranno molto preoccupati per la Forrester. Hope sconvolgerà i suoi cari rivelando di essere in ansia per Finn più che per Steffy e di aver timore che quanto accaduto distrugga soprattutto il dottore, che forse non riuscirà mai a superare la perdita di Sheila... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 27 ottobre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 27 ottobre 2025 - Ender invita Zehra ad una festa organizzata dalla famiglia Aydin con un piano ben preciso in mente. La mora, di comune accordo con Yildiz, vuole far credere alla giovane che Kemal la tradisca con Irem. Intanto, Halit riceve una brutta notizia. Si tratta di una tragedia che lo spingerà a fare i conti con un oscuro passato. Alla villa, invece, l'atmosfera è piuttosto pesante perché Ender ha richiesto la custodia esclusiva di Erim... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 27 ottobre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 27 ottobre 2025 - Bahar affronta Ceyda perché vuole sapere per quale ragione l'abbia lasciata sola durante il colloquio. La bionda le racconta che Emre, il datore di lavoro, è il papà di suo figlio Arda. Intanto, Munir avvisa Suat che Nezir vuole rapire Bahar, Nisan e Doruk, così propone di portarli in un rifugio; l'uomo, invece, ha in mente qualcos'altro... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 27 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 27 ottobre 2025 - Catalina ha la soluzione per salvare la tenuta ed è certa che la famiglia avrà dei grandi benefici se seguirà i suoi consigli. La marchesina insisterà con suo padre affinché le lasci provare a raddoppiare la produzione delle loro terre e dimostri a tutti di essere più che mai in grado di riportare la serenità. Don Alonso non sarà per nulla d’accordo e penserà di dover procedere in altro modo. Anche Cruz e Don Lorenzo saranno certi di dover agire differentemente e prepareranno - alle spalle del baronetto - le nozze di Curro con la figlia del Duca di Castrovejos. Il Capitano sarà ben felice di sacrificare suo figlio e la marchesa non si farà certo scrupolo di liberarsi di una delle sue zavorre fastidiose... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

