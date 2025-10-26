TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La forza di una donna | La forza di una donna Anticipazioni 27 ottobre 2025: Ceyda fa una confessione a Bahar. Ecco quale...
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Anticipazioni TV

La forza di una donna Anticipazioni 27 ottobre 2025: Ceyda fa una confessione a Bahar. Ecco quale...

Francesca Simone
6

Le Anticipazioni della Nuova Puntata de La forza di una donna, in onda domani 27 ottobre 2025 su Canale 5, ci raccontano che Ceyda confessa a Bahar di conoscere bene il suo nuovo datore di lavoro, tale Emre...

La forza di una donna Anticipazioni 27 ottobre 2025: Ceyda fa una confessione a Bahar. Ecco quale...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 ottobre 2025 attorno alle 16:10, Bahar affronta Ceyda perché vuole sapere per quale ragione l'abbia lasciata sola durante il colloquio. La bionda le racconta che Emre, il datore di lavoro, è il papà di suo figlio Arda. Intanto, Munir avvisa Suat che Nezir vuole rapire Bahar, Nisan e Doruk, così propone di portarli in un rifugio; l'uomo, invece, ha in mente qualcos'altro...

La forza di una donna: Ceyda si offre di aiutare Bahar...

Bahar ha vissuto un periodo molto difficile a causa delle sue precarie condizioni di salute, ma per fortuna ora sta meglio. La poverina, affetta da anemia aplastica, ha dovuto subire un trapianto di midollo, un delicato intervento che però le ha salvato la vita. Adesso che si sta rimettendo completamente, Bahar ha deciso che è giunto il momento per rimettersi in carreggiata, e così ha pensato di cercare un nuovo lavoro. Ceyda, entusiasta per l'iniziativa presa dalla sua amica, si è offerta volontaria per accompagnarla: insieme avrebbero avuto più chance di farcela!

Ceyda fa una confessione a Bahar... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Bahar è ancora piuttosto confusa: non riesce a spiegarsi per quale motivo Ceyda abbia assunto un atteggiamento tanto assurdo. Per vederci più chiaro, la prima prende la seconda di petto e le chiede di essere del tutto sincera quando le spiegherà per quale ragione l'ha lasciata sola nel bel mezzo del colloquio. Ceyda, in evidente difficoltà, le sta raccontando che il datore di lavoro con cui stava parlando, tale Emre, altri non è che il padre del figlioletto, Arda, nonché l'unico uomo che abbia davvero mai amato in vita sua...

Munir allerta Suat, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 27 ottobre 2025 de La forza di una donna

Munir si affretta a raggiungere Suat, al quale deve fare una scottante rivelazione. Lo scagnozzo è appena entrato a conoscenza di quale sarà la prossima mossa di Nezir: ha dato ordine ai suoi uomini di rapire Bahar e i piccoli Nisan e Doruk, sempre con l'obiettivo di far uscire allo scoperto Sarp. Quando lo informa di ciò e gli propone di andare subito a prendere i tre per portarli in un rifugio, il suo capo si prende un momento per rifletterci su; poi, Suat gli impone di temporeggiare con il genero. Infatti, il padre di Piril, crede che sia meglio non intervenire, in modo tale che Nezir possa procedere con il suo piano fino ad arrivare a eliminare Sarp...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 27 ottobre al 1° novembre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:10.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Màkari 4, stasera su Rai 1 la seconda puntata: Saverio Lamanna padre di un terremoto
anticipazioni TV Màkari 4, stasera su Rai 1 la seconda puntata: Saverio Lamanna padre di un terremoto
Temptation Island, Lucia Ilardo pronta a lavorare nel mondo dello spettacolo?
news VIP Temptation Island, Lucia Ilardo pronta a lavorare nel mondo dello spettacolo?
Grande Fratello: Chi è Grazia Kendi? Età, Orifini, Instagram. Tutto sulla concorrente del Reality di Canale5
news VIP Grande Fratello: Chi è Grazia Kendi? Età, Orifini, Instagram. Tutto sulla concorrente del Reality di Canale5
La Promessa Anticipazioni 27 ottobre 2025: Catalina ha la soluzione per salvare la tenuta ma Don Alonso si infuria!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 27 ottobre 2025: Catalina ha la soluzione per salvare la tenuta ma Don Alonso si infuria!
Un Professore 3: Nicolas Maupas e Damiano Gavino raccontano la nuova stagione a Il Festival dello Spettacolo
anticipazioni TV Un Professore 3: Nicolas Maupas e Damiano Gavino raccontano la nuova stagione a Il Festival dello Spettacolo
Uomini e Donne, Mario Cusitore commenta caustico il gossip del momento: "Il mio percorso è stato vero"
news VIP Uomini e Donne, Mario Cusitore commenta caustico il gossip del momento: "Il mio percorso è stato vero"
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 27 ottobre 2025: Adelaide è distrutta, il matrimonio è annullato!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 27 ottobre 2025: Adelaide è distrutta, il matrimonio è annullato!
Grande Fratello: tra Rasha e Omer sta nascendo un legame speciale, ma lei ammette di avere il “freno a mano tirato"
news VIP Grande Fratello: tra Rasha e Omer sta nascendo un legame speciale, ma lei ammette di avere il “freno a mano tirato"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV