La forza di una donna Anticipazioni 27 ottobre 2025: Ceyda fa una confessione a Bahar. Ecco quale...

Le Anticipazioni della Nuova Puntata de La forza di una donna, in onda domani 27 ottobre 2025 su Canale 5, ci raccontano che Ceyda confessa a Bahar di conoscere bene il suo nuovo datore di lavoro, tale Emre...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 ottobre 2025 attorno alle 16:10, Bahar affronta Ceyda perché vuole sapere per quale ragione l'abbia lasciata sola durante il colloquio. La bionda le racconta che Emre, il datore di lavoro, è il papà di suo figlio Arda. Intanto, Munir avvisa Suat che Nezir vuole rapire Bahar, Nisan e Doruk, così propone di portarli in un rifugio; l'uomo, invece, ha in mente qualcos'altro...

La forza di una donna: Ceyda si offre di aiutare Bahar...

Bahar ha vissuto un periodo molto difficile a causa delle sue precarie condizioni di salute, ma per fortuna ora sta meglio. La poverina, affetta da anemia aplastica, ha dovuto subire un trapianto di midollo, un delicato intervento che però le ha salvato la vita. Adesso che si sta rimettendo completamente, Bahar ha deciso che è giunto il momento per rimettersi in carreggiata, e così ha pensato di cercare un nuovo lavoro. Ceyda, entusiasta per l'iniziativa presa dalla sua amica, si è offerta volontaria per accompagnarla: insieme avrebbero avuto più chance di farcela!

Ceyda fa una confessione a Bahar... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Bahar è ancora piuttosto confusa: non riesce a spiegarsi per quale motivo Ceyda abbia assunto un atteggiamento tanto assurdo. Per vederci più chiaro, la prima prende la seconda di petto e le chiede di essere del tutto sincera quando le spiegherà per quale ragione l'ha lasciata sola nel bel mezzo del colloquio. Ceyda, in evidente difficoltà, le sta raccontando che il datore di lavoro con cui stava parlando, tale Emre, altri non è che il padre del figlioletto, Arda, nonché l'unico uomo che abbia davvero mai amato in vita sua...

Munir allerta Suat, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 27 ottobre 2025 de La forza di una donna

Munir si affretta a raggiungere Suat, al quale deve fare una scottante rivelazione. Lo scagnozzo è appena entrato a conoscenza di quale sarà la prossima mossa di Nezir: ha dato ordine ai suoi uomini di rapire Bahar e i piccoli Nisan e Doruk, sempre con l'obiettivo di far uscire allo scoperto Sarp. Quando lo informa di ciò e gli propone di andare subito a prendere i tre per portarli in un rifugio, il suo capo si prende un momento per rifletterci su; poi, Suat gli impone di temporeggiare con il genero. Infatti, il padre di Piril, crede che sia meglio non intervenire, in modo tale che Nezir possa procedere con il suo piano fino ad arrivare a eliminare Sarp...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:10.