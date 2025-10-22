TGCom24
La Promessa Anticipazioni dal 26 ottobre al 1° novembre 2025: Jana cerca di aprire la camera segreta!

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete 4 la prossima settimana. Ecco le anticipazioni degli episodi della soap spagnola in onda dal 26 ottobre al 1° novembre 2025.

La Promessa Anticipazioni dal 26 ottobre al 1° novembre 2025: Jana cerca di aprire la camera segreta!

La Promessa continua il suo appuntamento settimanale con le puntate in onda dal 27 ottobre al 1° novembre 2025. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap con le anticipazioni, puntata per puntata. Ricordiamo che l'appuntamento è dal lunedì alla domenica, alle ore 19.40 circa su Rete 4.

La Promessa Anticipazioni: Ecco che cosa succederà nella Soap dal 27 ottobre al 1° novembre 2025

Domenica 26 ottobre 2025

I marchesi non accolgono favorevolmente la proposta di Jana di sfruttare la passione e le capacità di Manuel nell'ambito dell'aviazione. Intanto, Teresa fa vedere a Pia la camera segreta, mentre quest'ultima le mostra le lettere trovate da Jana. Petra, invece, viene elogiata per aver salvato a situazione quando Martina aveva richiesto per pranzo un fagiano, ma poi viene rimproverata da Pia perché continua a intromettersi negli affari di Ricardo e Santos. Nel frattempo, Angela vuole dara una mano a Padre Samuel con il suo rifugio, però lui sta per fare un annuncio che lascerà tutti di stucco. Per finire, il futuro marito di Martina, Jacobo, sta per lasciare La Promessa.

Lunedì 27 ottobre 2025

Padre Samuel fa sapere alla servitù che presto lascerà La Promessa, e che potrebbero trasferirlo lontano da Lujan. Intanto, Alonso chiede a Romulo di stilare un elenco di possibili licenziamenti, visto che la situazione economica della tenuta non fa che peggiorare. Pia, invece, dice addio Riccardo dopo che lui ha ammesso di temere di amare ancora la moglie, Ana. Nel frattempo, Teresa rivela a Marcelo, Vera e Lope di aver parlato alla rossa della stanza segreta che hanno trovato. In cambio del silenzio di Pia, loro non dovranno più scavare nel passato dei marchesi. Per finire, Cruz sta suggerendo a Martina di capire quale sia la situazione famigliare di Jacobo, il suo promesso sposo, poi le rivela che La Promessa sta cadendo in disgrazia. Infatti, in seguito la marchesa chiede a Lorenzo di aiutarla a risanare i conti del palazzo: dovrà far sposare Curro con una delle figlie dei Duchi de Castroviejo e in cambio lei gli darà una parte de La Promessa.

Martedì 28 ottobre 2025

La famiglia sta cercando una soluzione per superare la crisi economica. Alonso sta pensando di vendere il 50% dei terreni, mentre Catalina crede sia il caso di raddoppiare le coltivazioni. Dato che non trovano un accordo, il marchese prende posizione. Intanto, Lorenzo ha accettato di combinare il matrimonio di Curro e la figlia del duca de Castroviejo; dunque, si prepara a partire. Cruz, invece, sta tentando invano di farsi perdonare da Leocadia, sperando che quest'ultima rinuncia all'idea di vendicarsi. Nel frattempo, Jana chiede a Pia e a Teresa di permetterle d'indagare sulla camera segreta in totale solitudine. Per finire, Maria vorrebbe che Padre Samuel restasse, però lui è determinato ad andarsene, mentre Petra confida a Pia che la moglie di Ricardo, Ana, è stata alla tenuta.

Mercoledì 29 ottobre 2025

L'arrivo di Ana, la moglie di Ricardo, lascia tutti di stucco. Il rapporto di quest'ultimo con Pia viene messo a dura prova. Intanto, Jana scopre che Alonso non vuole che lei esprima il suo parere sulle questioni economiche de La Promessa. Poi, nel tentativo di rievocare il suo passato, la bionda si mette a cercare un modo per aprire la porta della camera segreta dall'interno. I cuochi, invece, hanno poco cibo a disposizione, e con quel poco devono far fronte alla loro fame e a quella di tutta la servitù. Il problema in questione non è semplice di risolvere.

Giovedì 30 ottobre 2025

Angela sta insistendo con Leocadia affinché lei riveli quali siano i veri trascorsi con Cruz, dato che si è resa conto che loro due non siano più amiche. In seguito, Leocadia chiede a Cruz di parlare con Angela per spingerlo a convincere Angela a tornare in Svizzera e riprendere gli studi. La marchesa, inoltre, viene a sapere che Padre Samuel vuole lasciare La Promessa e si oppone alla sua partenza.

Venerdì 31 ottobre 2025

Padre Samuel sta comunicando alla servitù che Cruz gli ha ordinato di restare a La Promessa, e che lui ha dovuto acconsentire. Successivamente, Maria gli dice che la loro storia è finita, e che vuole solo concentrarsi sull'aiutare i più bisognosi. Intanto, Jana si dice contraria alla vendita di parte delle terre della tenuta, e Leocadia sembra felice di vederla tanto determinata. Poi, la bionda confessa alla donna che Manuel, per volontà di Alonso, non può intromettersi nelle questioni economiche di famiglia. A questo punto, Jana si ritrova a scontrarsi con la suocera. Nel frattempo, Marcelo e Santos vengono accusati di aver rubato due sacchi di farina dalla dispensa, ma le cose non stanno proprio così.

Sabato 1° novembre 2025

Santos pretende che Ricardo parli con Ana. L'uomo, spronato da Petra, acconsente alla richiesta del figlio. Intanto, Cruz ordina a Curro di convincere Angela a tornare in Svizzera per riprendere gli studi quanto prima. Alonso, invece, non sa se vendere le terre oppure seguire i consigli di Manuel e Catalina, che hanno un parere contrario. Jana e Teresa, invece, stanno provando ad aprire la stanza segreta.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.

