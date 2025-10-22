La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 27 ottobre al 1° novembre 2025: Yeliz muore!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le trame delle nuove puntate de La forza di una donna, la soap turca in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato in daytime. Ecco le Anticipazioni dettagliate per gli episodi che vedremo in TV dal 27 ottobre al 1° novembre 2025.

La forza di una donna, le Anticipazioni delle puntate in onda dal 27 ottobre al 1° novembre 2025

Lunedì 27 ottobre 2025

Bahar prende Ceyda di petto, perché vuole una spiegazione: per quale motivo l'ha lasciata da sola durante il colloquio? La bionda, con sincerità, le confida che Emre, il datore di lavoro, è il papà del suo figlioletto, Arda, nonché l'unico uomo che abbia mai davvero amato. Intanto, Munir avvisa Suat che Nezir vuole rapire Bahar e i piccoli Nisan e Doruk, così propone di portarli in un rifugio; l'uomo, invece, gli ordina di prendere tempo con Sarp, in modo tale che il boss possa portare avanti il suo piano.

Martedì 28 ottobre 2025

Yeliz sta affrontando il suo primo giorno di lavoro, ma con grande difficoltà. Per fortuna, presto conquisterà la simpatia della proprietaria del negozio. Intanto, Arif propone a Bahar di lasciare Istanbul per rifugiarsi altrove insieme ai figli, per essere finalmente al sicuro. Sirin, invece, per riavvicinarsi a Ender, realizza una nuova insegna per la sartoria. Poco dopo, però, la giovane riceve un inaspettato invito a cena da Suat.

Mercoledì 29 ottobre 2025

Bahar non si sente molto bene, e per paura di contagiare Nisan e Dourk, chiede ad Hatice di restare da lei per la notte. Intanto, Sirin sta cenando con Suat, e lui le rivela che gli uomini di Nezir stanno per rapire Bahar e i bambini con l'obiettivo di costringere Sarp a uscire allo scoperto. Yusuf, invece, è al corrente di tutto, così esce di casa con una scusa insieme ad Arif in modo tale che non vengano coinvolti.

Giovedì 30 ottobre 2025

Sarp entra finalmente a conoscenza del piano di Nezir di rapire Bahar e i figlioletti. L'uomo si precipita a casa della moglie per metterli in salvo. I quattro riescono a fuggire giusto in tempo: gli scagnozzi del boss fanno irruzione nell'appartamento di Bahar, ma non la trovano. Qui, invece, ci sono Hatice, Ceyda e Yeliz. Inizia una colluttazione che culmina con la tragica morte di quest'ultima.

Venerdì 31 ottobre 2025

Suat conferma a Sirin che i tirapiedi di Nezir avevano davvero l'ordine di rapire Bahar, Nisan e Doruk. Sarp, entrato a conoscenza di questo piano all'ultimo - forse proprio grazie alla perfida riccia - fortunatamente è riuscito a portare i tre in salvo giusto in tempo. Ora, loro quattro si stanno dirigendo verso una casa di montagna indicata da Munir, che, durante la fuga, avvisa Sarp della morte di Yeliz. Il giovane preferisce tacere la sconvolgente verità a Bahar.

Sabato 1° novembre 2025

Una volta giunti al rifugio, Sarp, Bahar e i figli si trovano in grande difficoltà; ad esempio, il riscaldamento non funziona, e sono senza cibo. Il ragazzo sta iniziando a sospettare che Munir possa averlo tradito, e lo chiama minacciandolo. Intanto, Hatice, Ceyda e Arif sono fortemente angosciati al pensiero che possa accadere qualcosa di brutto a Bahar e ai bambini, ma sono anche devastati per la morte di Yeliz.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:05.