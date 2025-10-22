Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 27 al 31 ottobre 2025: Yildiz devastata, Kemal e Zehra si sono sposati!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame delle puntate della soap opera turca Forbidden Fruit che andranno in onda dal 27 al 31 ottobre 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà nei sorprendenti episodi della settimana prossima!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di questa avvincente soap opera turca, Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà dal 27 al 31 ottobre 2025.

Lunedì 27 ottobre 2025

Ender inventa una scusa per invitare Zehra ad una festa organizzata dalla famiglia Aydin, ma ha un secondo fine. La donna, insieme a Yildiz, vuole far credere alla mora che tra Kemal ed Irem ci sia una tresca segreta. Intanto, Halit riceve una notizia a dir poco sconvolgente: un suo vecchio amico, Tuncer Karaduman, è morto. Questa tragedia spinge l'uomo a fare i conti con ricordi e colpe passate. Alla villa, invece, l'atmosfera non è delle migliori perché Ender ha richiesto l'affidamento di Erim, e questo sta generando nuove tensioni famigliari.

Martedì 28 ottobre 2025

Nel corso della festa degli Aydin, Irem infila di nascosto una lettera nella tasca della giacca di Kemal; la giovane non si accorge che Zehra la sta osservando. In seguito, quest'ultima va a frugare nella tasca in questione, ma si rende conto che il biglietto è scomparso. Allora, Zehra inizia a sospettare che lui la tradisca davvero. Nel mentre, Dundar prende il microfono e lascia tutti di stucco, dedicando una canzone a Zeynep. Alihan è gelosissimo, tanto che se ne va via insieme ad Ender in preda all'ira. In questo modo, il moro dà prova che continua ad amare l'ex.

Mercoledì 29 ottobre 2025

Nel corso della festa degli Aydin, Irem infila di nascosto una lettera nella tasca della giacca di Kemal; la giovane non si accorge che Zehra la sta osservando. In seguito, quest'ultima va a frugare nella tasca in questione, ma si rende conto che il biglietto in questione è scomparso. Allora, Zehra inizia a sospettare che lui la tradisca davvero. Nel mentre, Dundar prende il microfono e lascia tutti di stucco, dedicando una canzone a Zeynep. Alihan è gelosissimo, tanto che se ne va via insieme ad Ender in preda all'ira. In questo modo, il moro dà prova che continua ad amare l'ex.

Giovedì 30 ottobre 2025

Zehra, gelosa e sospettosa, si apre con Ender, la quale non fa altro che alimentare le sue insicurezze. Infatti, Ender insinua che Irem, benché sia fidanzata con Hakan, ha messo gli occhi su Kemal, perché interessata a lui da un punto di vista economico. Incoraggiata dalla mora, la giovane decide di pedinare Kemal per scoprire la verità.

Venerdì 31 ottobre 2025

Ender incontra Irem e le svela che è caduta nella trappola di Yildiz; poi la convince ad andare a casa di Kemal, rifilandole una bugia. La giovane è in grande difficoltà, tanto che arriva a mentire ad Hakan, il quale, sentendosi tradito, decide di lasciarla. Intanto, Yildiz riceve una brutta notizia: Zehra e Kemal si presentano al suo cospetto per annunciarle di essersi sposati. In preda alla disperazione, la bionda chiede a Zeynep di accompagnarla alla cena per la festa del matrimonio.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.