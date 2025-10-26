Beautiful Anticipazioni Puntata del 27 ottobre 2025: Finn non può perdonare Steffy, "Hai il sangue di mia madre sulle mani!"

Anticipazioni TV

Ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful del 27 ottobre 2025? Scopriamo insieme le trame e le anticipazioni dell'episodio della Soap di Canale5.

Per Steffy è un momento molto delicato e ha cominciato a temere che il suo matrimonio sia al capolinea. Finn è furioso più che mai e nella puntata di Beautiful in onda il 27 ottobre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, continuerà ad accusare la moglie di aver ucciso sua madre e di avere le mani sporche del suo sangue. Il ragazzo non troverà pace e non riuscirà a perdonare la sua consorte, tanto da decidere di abbandonarla e di correre a casa di Deacon per stare più vicino alla sua mamma. Intanto alla Forrester Creations, Ridge, Brooke, Carter, Thomas e Hope parleranno di quanto successo a Steffy e tutti saranno molto preoccupati per la Forrester. Hope sconvolgerà i suoi cari rivelando di essere in ansia per Finn più che per Steffy e di aver timore che quanto accaduto distrugga soprattutto il dottore, che forse non riuscirà mai a superare la perdita di Sheila. Ecco nel dettaglio le anticipazioni dell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 27 ottobre 2025: Finn non riesce a perdonare Steffy

Steffy deve difendersi e non solo dalle domande, che diventeranno sempre più pressanti, della polizia ma anche da suo marito. Finn è arrivato troppo tardi e non è riuscito a fermare sua moglie e a impedirle di uccidere sua madre. Questo lo sta tormentando ora dopo ora. Il ragazzo continua a osservare la macchia di sangue ancora presente sul pavimento della sua casa e nonostante Steffy ribadisca di aver agito per legittima difesa, lui non riesce a crederle. Purtroppo per la Forrester, suo marito proseguirà nell’accusarla di aver agito con ira e odio e nel dirle che le sue mani sono macchiate di un delitto che lui proprio non riesce a digerire. Sua madre è morta per mano della sua amata consorte e questo per il medico è troppo.

Finn abbandona Steffy, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Finn griderà contro Steffy e le dirà di non riuscire a vedere altro che lei con le mani sporche del sangue di sua madre. Il dottore non potrà togliersi dalla mente questa visione assurda e dolorosa. Per questo non potrà consolare la Forrester, non ora e forse mai. Convinto di dover trovare la pace altrove, abbandonerà la sua casa e correrà in quella di Deacon, dove troverà le cose della sua mamma e potrà riconnettersi con lei. Ma dovrà anche spiegare allo Sharpe perché sia corso da lui in questo modo. Il medico rivelerà al barista la tragedia appena avvenuto e che sua moglie è l’assassina della sua innamorata.

Beautiful Anticipazioni: Hope in ansia per Steffy ma soprattutto per Finn

Steffy dovrà stare attenta anche alle mosse di Hope. Sì perché la ragazza rivelerà di essere preoccupata soprattutto per Finn. Diversamente da tutti i suoi cari, che penseranno soprattutto a come stia la Forrester, la Logan si domanderà come abbia reagito il medico alla scoperta che sua madre sia stata uccisa da sua moglie. La biondina sconvolger Brooke, Thomas e Carter ma soprattutto farà infuriare Ridge rivelando di comprendere come possa sentirsi il Finnegan in questo momento. Tale dichiarazione farà scattare sull’attenti lo stilista, che lascerà gli altri a domandarsi cosa succederà da ora in poi e correrà a casa di sua figlia a darle quel supporto che il suo consorte potrebbe non darle… e non le sta dando già da quel momento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 ottobre al 1° novembre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.