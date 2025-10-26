TGCom24
Forbidden Fruit Anticipazioni 27 ottobre 2025: Halit devastato da una terribile notizia. Ecco di che cosa si tratta...

Ecco cosa ci svelano le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 27 ottobre 2025 su Canale 5: Halit riceve una notizia orribile che lo spinge a rivangare un oscuro passato...

Forbidden Fruit Anticipazioni 27 ottobre 2025: Halit devastato da una terribile notizia. Ecco di che cosa si tratta...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono scoppiettanti! Nell'episodio in onda il 27 ottobre 2025 alle 14:10, Ender invita Zehra ad una festa organizzata dalla famiglia Aydin con un piano ben preciso in mente. La mora, di comune accordo con Yildiz, vuole far credere alla giovane che Kemal la tradisca con Irem. Intanto, Halit riceve una brutta notizia. Si tratta di una tragedia che lo spingerà a fare i conti con un oscuro passato. Alla villa, invece, l'atmosfera è piuttosto pesante perché Ender ha richiesto la custodia esclusiva di Erim...

Forbidden Fruit: Ender tende una trappola a Zehra

Ender sta portando avanti il suo piano per riuscire a ostacolare il matrimonio tra Kemal e Zehra, e ora ha anche una complice. Benché non le sia mai piaciuta, anzi, Yildiz ha capito che per raggiungere il suo obiettivo si sarebbe dovuta alleare con qualcuno mosso dalla stessa identica intenzione, appunto la mora. Così, Ender sta inventando una scusa per invitare Zehra a una festa organizzata dalla famiglia Aydin, con un chiaro secondo fine; infatti, lei e la bionda vogliono far credere alla giovane che Kemal abbia una tresca segreta con Irem. Zehra cadrà nella trappola?

Brutte notizie per Halit... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Halit sta per ricevere una notizia a dir poco spiacevole, e che lo farà precipitare in uno stato confusionale. L'uomo sta per essere messo al corrente del fatto che tale Tuncer Karaduman, ossia un suo vecchio amico, è da poco passato a miglior vita. Halit è sgomento. Dopotutto, anche se è una persona che non frequentava più, era pur sempre una persona a cui era ancora molto legato. Inoltre, questa tragedia non fa che riportare a galla alcuni ricordi, ma soprattutto delle colpe passate con cui suo malgrado ancora deve fare i conti...

Ender crea scompiglio, nelle Anticipazioni della puntata del 27 ottobre 2025 di Forbidden Fruit

Alla villa, l'atmosfera non è delle migliori. Come ha da poco scoperto anche Zeynep, Ender e Alihan hanno fatto richiesta per la custodia esclusiva di Erim. La giovane ne è rimasta sconvolta, perché ha iniziato seriamente a pensare che il suo ex fosse realmente intenzionato a mettere su famiglia con la sua nuova moglie, tanto che ha intrapreso una finta relazione con Dundar per ripicca. E ora che questa notizia si sta diffondendo a macchia d'olio, si vengono a creare delle inedite tensioni famigliari che rendono tutto ancora più complicato...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 27 al 31 ottobre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.

Guida TV