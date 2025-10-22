TGCom24
Beautiful Anticipazioni dal 27 ottobre al 1° novembre 2025: Tutti preoccupati per Steffy, ma Finn ce l'ha con lei!

Francesca Simone

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 27 ottobre al 1° novembre 2025. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Beautiful Anticipazioni dal 27 ottobre al 1° novembre 2025: Tutti preoccupati per Steffy, ma Finn ce l'ha con lei!

Beautiful continua a tenerci con il fiato sospeso con i suoi incredibili colpi di scena. L'appuntamento con la Soap americana è alle ore 13.45 dal lunedì al venerdì e alle ore 14.00/14.10 il sabato sempre su Canale 5. Scopriamo insieme le Anticipazioni complete degli episodi inediti che vedremo in onda dal 27 ottobre al 1° novembre 2025 .

Beautiful, Puntate dal 27 ottobre al 1° novembre 2025: Steffy ha ucciso Sheila!

Alla casa sulla scogliera si è consumato un efferato delitto: Steffy ha ucciso Sheila. In una notte particolarmente buia e spaventosa, perché mentre fuori infuriava la tempesta si è verificato un blackout, la giovane aveva la netta sensazione che qualcuno la stesse osservando dietro la porta-finestra; in effetti, non si sbagliava: era la diabolica suocera. Vedendola frugare nelle tasche, certa che la Carter stesse per estrarre un'arma con cui eliminarla, la Forrester le ha più volte chiesto di starle lontana e di andare via; dato che la donna non le dava ascolto, per difendersi l'ha colpita con un coltello da cucina, ferendola a morte. Ora, la ragazza, ancora sotto shock, viene interrogata dal detective Baker, il quale deve capire quali siano state le dinamiche dell'incidente. Nel mentre, alla Casa di Moda tutti si dicono sconvolti per l'accaduto, al contempo sollevati per la dipartita di Sheila e preoccupati per Steffy...

Beautiful: Finn sconvolto...

Finn è scosso per la violenta morte di Sheila, che, seppur spregevole, era pur sempre la donna che gli ha dato la vita. Dopo aver ricevuto la visita di Ridge, il quale gli ha espressamente chiesto di pensare soltanto a stare accanto a Steffy in un momento tanto delicato, il dottore riceve anche quella di Hope e di Li, che, sostanzialmente, gli danno lo stesso identico consiglio. La bionda, nella fattispecie, gli offre orecchio, ed anche una spalla su cui piangere. La Logan junior si mostra molto comprensiva nei confronti di Finn, che in fin dei conti è soltanto un giovane uomo che ha appena perduto sua madre. Finn, dal canto suo, continua ad apparire incredulo: com'è possibile che sia stata propria sua moglie ad ammazzare sua mamma? Sembra quasi che il medico ce l'abbia con Steffy...

Beautiful: Tutti preoccupati per Steffy...

Zende e RJ ricevono la notizia della morte di Sheila da Thomas. I tre, conservando, condividono la stessa identica preoccupazione per Steffy, che potrebbe riportare un trauma per aver tolto la vita ad una persona, anche se questa persona era la spietata Dark Lady ed anche se, fondamentalmente, lei ha agito solo per legittima difesa. Parallelamente, Eric, Donna e Ridge stanno affrontando lo stesso identico argomento. I tre si dicono sollevati al pensiero di non dover più avere a che fare con la terribile Carter, la quale, nel corso di tutti questi anni, non ha mai fatto altro che seminare il terrore nelle loro esistenze; d'altra parte, sono piuttosto in ansia per le condizioni psicologiche della Forrester...

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.

