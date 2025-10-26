La Promessa Anticipazioni 27 ottobre 2025: Catalina ha la soluzione per salvare la tenuta ma Don Alonso si infuria!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 27 ottobre 2025. Ecco le trame dell'episodio della Soap di Rete4.

Catalina ha la soluzione per salvare la tenuta ed è certa che la famiglia avrà dei grandi benefici se seguirà i suoi consigli. Nella puntata de La Promessa in onda il 27 ottobre 2025, alle ore 19.45 la marchesina insisterà con suo padre affinché le lasci provare a raddoppiare la produzione delle loro terre e dimostri a tutti di essere più che mai in grado di riportare la serenità. Don Alonso non sarà per nulla d’accordo e penserà di dover procedere in altro modo. Anche Cruz e Don Lorenzo saranno certi di dover agire differentemente e prepareranno - alle spalle del baronetto - le nozze di Curro con la figlia del Duca di Castrovejos. Il Capitano sarà ben felice di sacrificare suo figlio e la marchesa non si farà certo scrupolo di liberarsi di una delle sue zavorre fastidiose. Ma ecco nel dettaglio le anticipazioni dell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 27 ottobre 2025: Catalina ha la soluzione in tasca per salvare la famiglia

Catalina ha sempre dimostrato di essere la Lujàn con il piglio degli affari, quella che meriterebbe davvero di guidare la famiglia. Anche Manuel è d’accordo con questa affermazione e avrebbe di gran lunga preferito che sua sorella fosse l’erede designata del marchesato e che lui fosse libero di seguire le sue passioni e di sposare chi voleva senza doversi prima immolare con un matrimonio senza amore e poi giustificare per aver sposato la donna che davvero ama e ha sempre amato. E la differenza tra i due fratelli si vedrà anche davanti alla crisi economica che il marchesato sta attraversando. Catalina avrà infatti la soluzione per salvare La Promessa e sarà convinta che questa funzioni.

La Promessa: Don Alonso si oppone alle idee di Catalina

Catalina vorrebbe raddoppiare le coltivazioni già esistenti ed è certa che questa sua idea possa essere fruttuosa. La marchesina cercherà di convincere Don Alonso ma lui si rivelerà non solo scettico ma anche piuttosto infastidito da questa proposta. Il nobile vorrà vendere il 50% delle proprietà e penserà che sua figlia non si stia rendendo conto del pericolo imminente per la famiglia e che non comprenda quanto sia necessario avere liquidità ora e subito. Per questo la gelerà prendendo una posizione ferma e ferrea, che non farà piacere per nulla alla giovane, che vedrà sfumare anche la possibilità di avere il palazzo di Cadice.

Don Lorenzo pronto a “vendere” Curro, ecco cosa vedremo ne La Promessa

Don Lorenzo ha offerto il suo aiuto ma Don Alonso e Cruz non hanno voluto, almeno per ora, il suo denaro. La marchesa ha però proposto al cognato un’alternativa per avere entrambi dei benefici: far sposare Curro con la figlia del duca de Castrovejos. Lorenzo ha accettato di buon grado questa novità e sarà pronto a raggiungere il palazzo dei duchi per organizzare queste nozze, che porteranno una grande fortuna sia ai Lujàn che al De La Mata, fortuna ovviamente che dovrà essere spartita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 26 ottobre al 1° novembre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.