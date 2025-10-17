Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 ottobre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 17 ottobre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:10, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 ottobre 2025 - le parole anzi le intimidazioni di Steffy a Sheila sono cadute come macigni e saranno molto pericolose. Si parlerà moltissimo della minaccia che la Forrester ha fatto alla rossa, augurandole la morte. La frase ha fatto infuriare la Carter ma anche Finn, che chiederà spiegazioni alla moglie e le domanderà se davvero auguri a sua madre una fine così tragica. La figlia di Ridge non potrà certo tornare indietro sui suoi passi e aggiungerà dei commenti che le saranno, molto presto, fatali... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 17 ottobre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 17 ottobre 2025 - Ender è preoccupata per l'imminente matrimonio tra Kemal e Zehra, allora rinfresca la memoria al ragazzo, parlandogli del loro accordo. In più, per scongiurare il peggio, la signora si mette ad escogitare un nuovo diabolico piano per rovinare i piani dell'ex figliastra e soprattutto di Halit. In un secondo momento, Ender sprona Alihan ad invitare a cena Hakan, sperando che quest'ultimo porti con sé anche Irem... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 17 ottobre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 17 ottobre 2025 - Bahar è furibonda. La ragazza si è recata a casa di Enver ed Hatice per affrontare Sirin e farsi dire dove si trovi Sarp; dal momento che non ha ricevuto alcuna risposta, si è infuriata. In seguito, per scoprire chi sia il suo nuovo famoso fidanzato, Bahar si mette a pedinare Sirin. Al contempo, Ceyda, determinata a vendicarsi di Jale , sta escogitando un piano... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 17 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 17 ottobre 2025 - il ritorno a casa di Martina provocherà un vero e proprio shock alla tenuta e questo perché la ragazza si presenterà accompagnata dal giovane che Curro ha già visto. La marchesina rientrerà a casa Lujàn insieme a Jacobo Monteclaro, che lei presenterà come il suo fidanzato. I suoi zii così come i suoi cugini rimarranno di sasso e si chiederanno come e quando tutto questo sia accaduto. Intanto Don Alonso si rifiuterà di cedere al ricatto del fotografo delle nozze di Manuel e Jana, che vuole diffondere le immagini anche ad altre riviste. Il nobile non intenderà pagare sia perché non ha il denaro sia perché non si vorrà piegarsi a queste assurde situazioni. Purtroppo la bancarotta della casata comincerà a farsi sentire anche tra i domestici, soprattutto in cucina, dove non arriveranno le stesse derrate alimentari di sempre. Jana si offrirà di visionare i libri contabili ma Cruz le impedirà di fare questa mossa e la insulterà per averci anche solo pensato... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

