Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 17 ottobre 2025 su Canale 5: Ender sta elaborando un piano per mettere i bastoni tra le ruote a Kemal, e non solo...

Forbidden Fruit Anticipazioni 17 ottobre 2025: Ender escogita un diabolico piano...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 17 ottobre 2025 alle 14:10, Ender è preoccupata per l'imminente matrimonio tra Kemal e Zehra, allora rinfresca la memoria al ragazzo, parlandogli del loro accordo. In più, per scongiurare il peggio, la signora si mette ad escogitare un nuovo diabolico piano per rovinare i piani dell'ex figliastra e soprattutto di Halit. In un secondo momento, Ender sprona Alihan ad invitare a cena Hakan, sperando che quest'ultimo porti con sé anche Irem...

Forbidden Fruit: Kemal e Zehra si sposano!

La notizia delle imminenti nozze tra Kemal e Zehra si sta diffondendo a macchia d'olio, e sta generando reazioni diverse nelle persone, ma tutte egualmente forti. Halit, ad esempio, non vede l'ora che la figlia si sposi con il giovane, che gli ha promesso che, dopo il matrimonio, si schiererà apertamente dalla sua parte e, di conseguenza, contro Alihan ed Ender. Al contrario, Yildiz è sconvolta al pensiero che Kemal stia per prendere in moglie Zehra: aveva appena deciso di andare via dalla villa ed aprirgli il suo cuore quando lo ha scoperto...

Ender escogita un diabolico piano... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Come Yildiz, Ender non ha preso bene la notizia delle nozze tra Kemal e Zehra. La mora, infatti, è convinta che questa unione potrebbe andare a suo discapito. Pertanto, Ender si sta affrettando a mettere le cose in chiaro con il ragazzo, ricordandogli del loro precedente accordo. La signora, però, non si limiterà a questo, perché conscia del fatto che, per scongiurare il peggio, la cosa migliore che possa fare è rimboccarsi le maniche per trovare quanto prima una soluzione al "problema": Ender sta elaborando uno dei suoi diabolici piani per mettere i bastoni tra le ruote a Kemal...

Ender fa una richiesta ad Alihan, nelle Anticipazioni della puntata del 17 ottobre 2025 di Forbidden Fruit

Ender è inarrestabile. La donna non fa altro che escogitare diabolici piani per raggiungere i suoi obiettivi, e si dimostra sempre disposta a tutto, persino a "sporcarsi le mani", per farcela. Adesso, ad esempio, sta convincendo Alihan ad invitare a cena a casa loro il suo amico Hakan, augurandosi che quest'ultimo si porterà dietro Irem. Ma perché Ender vuole incontrare la cugina di Yildiz e Zeynep? Nel mentre, Irem si trova proprio a casa di quest'ultima, che sta per ricevere una visita a dir poco inaspettata... Chi andrà a bussare alla sua porta?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 13 al 17 ottobre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.

