Beautiful Anticipazioni Puntata del 17 ottobre 2025: Una minaccia mette nei guai Steffy... e non solo con Finn!

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 17 ottobre 2025. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Canale5.

Le parole anzi le intimidazioni di Steffy a Sheila sono cadute come macigni e saranno molto pericolose. Nella puntata di Beautiful in onda il 17 ottobre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, si parlerà moltissimo della minaccia che la Forrester ha fatto alla rossa, augurandole la morte. La frase ha fatto infuriare la Carter ma anche Finn, che chiederà spiegazioni alla moglie e le domanderà se davvero auguri a sua madre una fine così tragica. La figlia di Ridge non potrà certo tornare indietro sui suoi passi e aggiungerà dei commenti che le saranno, molto presto, fatali. Ecco cosa vedremo nell’episodio della Soap e perché Steffy sta per vivere uno dei momenti più brutti della sua vita.

Beautiful Anticipazioni: Sheila furiosa contro Steffy ma deve trattenersi

Steffy ha minacciato Sheila di morte e questo senza nemmeno edulcorare le sue parole. La Forrester ci è andata giù pesante, augurandosi di vedere la suocera morta e non solo dietro alle sbarre di una prigione. La Carter ha raccontato tutto a Finn e Deacon, sopraggiunti al momento giusto per separarle prima che fosse troppo tardi e si facessero del male a vicenda. La rossa ha confessato e confesserà di essere infuriata con la Forrester, che si è permessa di aggredirla a casa sua e non si è fatta minimo scrupolo di farlo. Per Sheila, Steffy stavolta ha sbagliato ed esagerato; lei non ha fatto nulla, ha solo salutato Kelly e nulla di più, non è andata a cercare la bambina e non si è nemmeno più avvicinata alla famiglia di suo figlio. La compagna di Deacon vorrebbe vendicarsi di questo affronto ma ha promesso di comportarsi bene e di non mettere in difficoltà Finn, per questo se ne starà buona e quieta nonostante il sangue le ribolla.

Finn sconvolto dalle minacce di Steffy, nella puntata di Beautiful in onda il 17 ottobre 2025

Steffy e Finn torneranno a casa e parleranno di quanto è appena successo. Il dottore chiederà alla moglie se davvero ha augurato a Sheila la morte e lei, senza nascondere la mano con cui ha tirato il sasso, gli rivelerà di averlo davvero detto e di non sentirsi nemmeno un po’ in colpa. La Forrester ammetterà di essere convinta che la rossa meriti di sparire dalla faccia della terra, visto che ha dato prova di saper evadere dalla prigione e che il carcere non la renda una persona migliore. Finn sarà deluso dalle parole della moglie, che per lui sta esagerando e che non dovrebbe davvero volere la morte di sua madre. Poi però accorgendosi di quanto la sua consorte sia esausta di tutta questa situazione, cercherà di infonderle coraggio e l’abbraccerà stretta, promettendole di non lasciare che Sheila Carter le faccia ancora del male. Intanto alla Forrester anche Hope riceverà una calda rassicurazione sul suo futuro. Thomas le giurerà di renderla felice e, dopo essersi complimentato con lei per come ha affrontato Deacon, le prometterà di tenerla al sicuro anche dalla fidanzata di suo padre.

Beautiful: perché Steffy si è messa nei guai minacciando Sheila?

Steffy ha augurato a Sheila di morire e confesserà a Finn di non disdegnare che sua madre veramente venga fatta fuori. Queste parole turberanno il dottore e anche Deacon ma soprattutto metteranno la Forrester nei guai. Sì perché tra pochissimo accadrà qualcosa di molto torbido e insanguinato, da cui Steffy farà fatica a uscire. Una colpa, un assassinio che lei cercherà di spiegare ma che la porterà ad avere suo marito e lo Sharpe contro. Steffy ucciderà Sheila (o meglio crederà di averlo fatto) e si scontrerà con questa situazione, che assumerà dei toni drammatici e molto pesanti per la figlia di Ridge, visto che dovrà difendersi da accuse che verranno direttamente dal suo consorte.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.