La forza di una donna Anticipazioni 17 ottobre 2025: Sirin pedinata. Ecco da chi...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 17 ottobre 2025 su Canale 5, ci svelano che c'è qualcuno che sta seguendo Sirin...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 ottobre 2025 attorno alle 16:10, Bahar è furibonda. La ragazza si è recata a casa di Enver ed Hatice per affrontare Sirin e farsi dire dove si trovi Sarp; dal momento che non ha ricevuto alcuna risposta, si è infuriata. In seguito, per scoprire chi sia il suo nuovo famoso fidanzato, Bahar si mette a pedinare Sirin. Al contempo, Ceyda, determinata a vendicarsi di Jale , sta escogitando un piano...

La forza di una donna: Sarp mette Bahar in guardia...

Bahar ha da poco scoperto che Sarp non è davvero passato a miglior vita come ha sempre pensato: ha aperto la porta di casa e se lo è ritrovato davanti. Dopo un momento di shock iniziale, la poverina è riuscita a pronunciare il suo nome e, con gli occhi colmi di lacrime, lo ha stretto forte a sé in un lungo abbraccio. Tuttavia, la loro non è stata una vera e propria riconciliazione, visto che il marito era lì soltanto per metterla in guardia sul concreto pericolo che sia lei che i loro figlioletti stessero correndo a causa sua e poi è dovuto fuggire in fretta e furia...

Bahar pedina Sirin... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Sarp è di nuovo scomparso, e Bahar vorrebbe sapere dove si trovi per poterlo rivedere e soprattutto riparlarci. Convinta che soltanto Sirin sappia dove si trovi l'uomo, la giovane va a prendere di petto la perfida sorellastra. Bahar sta prendendo di petto Sirin; tuttavia, quando si rende conto che quest'ultima non abbia alcuna intenzione di accontentarla, la poverina perde completamente le staffe e le si scaglia contro. Dopodiché, pensando che potesse fornirle qualche interessante spunto, e al contempo curiosa di scoprire chi sia questo fantomatico nuovo famoso fidanzato di Sirin, Bahar la segue...

Ceyda si vendica di Jale, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 17 ottobre 2025 de La forza di una donna

Ceyda ha dovuto mandare giù un boccone molto amaro. Il suo primo giorno di lavoro come babysitter si è concluso nel peggiore dei modi. Jale, convinta che lei avesse commesso un furto, l'ha accusata apertamente per poi licenziarla in tronco. In verità, era stato il piccolo Bora a mettere il suo peluche nella borsa di Ceyda, in modo tale che quest'ultima potesse restituirlo a Doruk. La dottoressa ha capito di aver commesso un grave errore, e vorrebbe che Ceyda la perdonasse; d'altra parte, la bionda ha una natura più vendicativa. Infatti, Ceyda, adirata per l'ingiusto trattamento ricevuto, è pronta a fare un dispetto a Jale per fargliela pagare...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 13 al 18 ottobre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:10.