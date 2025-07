Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 25 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 luglio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 25 luglio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15.45, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 luglio 2025 - Zende e Thomas avranno il loro bel da fare per dimostrare alla famiglia sia di essere cambiati che di essere meritevoli della stima di tutti. Thomas continuerà a combattere contro Finn per fargli cambiare idea su di lui e per non minacciarlo di stare lontano da Hope. Il ragazzo sarà costretto a ricorrere all’aiuto di Steffy, alla quale chiederà di parlare al più presto con il suo consorte e di fargli capire che se la sta prendendo con la persona sbagliata. Intanto RJ cercherà di appianare le divergenze con Zende ma suo cugino sarà ancora furioso con lui. Luna invece cercherà di scoprire come sia andata la serata tra sua madre e Bill poi riceverà un invito per una cena galante e si illuderà che sia arrivato da RJ ma avrà una sorpresa incredibile... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 25 luglio 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 25 luglio 2025 - Zeynep decide di licenziarsi ed informa Mine, responsabile del personale che l'avvisa che è necessario il consenso di Alihan. Quest'ultimo accetta, ma a patto che lei trovi un valido sostituto. Intanto, Zehra mostra ad Halit la sua nuova clinica estetica, e lui le fa i complimenti. Erim, invece, si comporta in modo strano: arriva persino a strapparsi i capelli. In un secondo momento, sembra che Alihan si stia chiudendo sempre di più in se stesso, tanto che non risponde neanche ai messaggi di Zeynep. Lei, molto preoccupata per lui, va a bussare alla sua porta. Una volta giunta a casa sua, fa una scoperta scioccante. Nel frattempo, Zehar vorrebbe informare Halit del progetto con Sinan, che però non pare per niente desideroso di coinvolgere l'uomo. Il mattino dopo, Ender elabora un piano per liberarsi una volta per tutte di Yildiz. La donna è pronta a tutto per raggiungere il suo scopo... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 25 luglio 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 25 luglio 2025 - Arif e Yusuf sono stati colpiti da un terribile lutto. Bersan, conscia del fatto che l'ex sia giù di morale per la morte di Ulviye, approfitta del momento per provare a riavvicinarglisi. Nel mentre, Ceyda sta tentando di far capire a Bahar che Arif nutre qualcosa nei suoi confronti. Come le risponderà la protagonista? Poi, Bahar prende una boccata di coraggio e comunica ad Hatice ed Enver che vorrebbe che fossero loro a prendersi cura dei piccoli Nisan e Doruk, nel caso in cui non riuscisse a sopravvivere alla sua malattia. Sirin spinge la nipotina ad origliare, e così Nisan scopre che la madre potrebbe morire. Sotto shock, Bahar fa i bagagli e torna nella sua vecchia abitazione, ed il patrigno la segue. Secondo Enver, infatti, la figlia è irrecuperabile... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 25 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 25 luglio 2025 - alla tenuta dei Lujàn si verificherà un furto misterioso e molto particolare di cui Maria sarà involontaria testimone. La Fernandez vedrà Padre Samuel sottrarre uno dei crocifissi dei marchesi e rimarrà spiazzata dalla cosa. La cameriera deciderà di non rivelare nulla ai suoi colleghi, determinata a scoprire perché il sacerdote si sia macchiato di una simile crimine. Presto però sarà coinvolta in una caccia all’uomo che la metterà in una situazione scomoda. Intanto Jana prenderà possesso della sua nuova camera al piano nobile ma sarà così tanto spaventata dai signori, che salterà il primo pranzo con loro... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

