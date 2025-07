Forbidden Fruit Anticipazioni 25 luglio 2025: Zeynep si licenzia. La forte reazione di Alihan...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 25 luglio 2025 su Canale 5 rivelano che Zeynep si licenzia, ed Alihan non la prende molto bene...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit ci terranno sulle spine. Nell'episodio in onda il 25 luglio 2025 alle 14:10, Zeynep decide di licenziarsi ed informa Mine, responsabile del personale che l'avvisa che è necessario il consenso di Alihan. Quest'ultimo accetta, ma a patto che lei trovi un valido sostituto. Intanto, Zehra mostra ad Halit la sua nuova clinica estetica, e lui le fa i complimenti. Erim, invece, si comporta in modo strano: arriva persino a strapparsi i capelli. In un secondo momento, sembra che Alihan si stia chiudendo sempre di più in se stesso, tanto che non risponde neanche ai messaggi di Zeynep. Lei, molto preoccupata per lui, va a bussare alla sua porta. Una volta giunta a casa sua, fa una scoperta scioccante. Nel frattempo, Zehar vorrebbe informare Halit del progetto con Sinan, che però non pare per niente desideroso di coinvolgere l'uomo. Il mattino dopo, Ender elabora un piano per liberarsi una volta per tutte di Yildiz. La donna è pronta a tutto per raggiungere il suo scopo...

Forbidden Fruit: Zeynep si licenzia!

Zeynep ha preso una decisione tanto inattesa quanto drastica. La giovane, in ansia per la sua relazione segreta con Alihan, il quale, tra l'altro, ha disdetto il loro appuntamento con fare strano, è giunta alla conclusione che la cosa migliore per entrambi sia prendere le distanze. Allora, Zeynep si licenzia ed informa subito Mine, responsabile del personale, che l'avvisa che è necessario il consenso di Alihan. Quest'ultimo, messo al corrente della scelta dell'amata, si mostra d'accordo, ma a patto che Zeynep riesca a trovare un valido sostituto...

Zeynep sotto shock... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Zehar, orgogliosa, sta mostrando ad Halit la sua nuova clinica estetica. L'uomo, fiero di tutti gli sforzi fatti dalla figlia per realizzare il suo desiderio, le fa i complimenti. Erim, invece, dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa di un malore, sta destando parecchia preoccupazione. Il ragazzino ha assunto degli strani atteggiamenti; ad esempio, ha iniziato a strapparsi i capelli. Successivamente, Alihan si sta chiudendo sempre di più in se stesso, tanto che ha persino smesso di rispondere ai messaggi di Zeynep. Quest'ultima, in apprensione, lo raggiunge e, una volta giunta a casa sua, fa una scoperta che la lascia senza parole...

Ender all'attacco, nelle Anticipazioni della puntata del 25 luglio 2025 di Forbidden Fruit

Zehra si è messa in testa d'informare Halit del suo progetto con Sinan, il quale, tuttavia, non sembra per niente desideroso di coinvolgere l'imprenditore. In fin dei conti, Sinan è stato l'amante segreto di Ender. Il mattino seguente, ritroviamo quest'ultima mentre continua ad escogitare un diabolico piano per riuscire a mettere fuori gioco una volta per tutte la sua odiatissima rivale, Yildiz. A quanto pare, Ender è pronta a fare qualsiasi cosa pur di sbarazzarsi della cameriera che, pugnalandola alle spalle, le ha fatto perdere tutto ciò che aveva...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.