Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 luglio 2025: Thomas e Zende scatenati!

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 25 luglio 2025 su Canale5. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Thomas e Zende saranno pronti a combattere!

Zende e Thomas avranno il loro bel da fare per dimostrare alla famiglia sia di essere cambiati che di essere meritevoli della stima di tutti. Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 25 luglio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Thomas continuerà a combattere contro Finn per fargli cambiare idea su di lui e per non minacciarlo di stare lontano da Hope. Il ragazzo sarà costretto a ricorrere all’aiuto di Steffy, alla quale chiederà di parlare al più presto con il suo consorte e di fargli capire che se la sta prendendo con la persona sbagliata. Intanto RJ cercherà di appianare le divergenze con Zende ma suo cugino sarà ancora furioso con lui. Luna invece cercherà di scoprire come sia andata la serata tra sua madre e Bill poi riceverà un invito per una cena galante e si illuderà che sia arrivato da RJ ma avrà una sorpresa incredibile. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Thomas deve difendersi da tremende accuse

Ormai è un dato di fatto: il ritorno di Xander ha messo nei guai Thomas. La faccenda di Emma Barber, rimasta per anni oscura e liquidata come una morte accidentale, è tornata a fare paura e il Forrester rischia di perdere tutto e di pagare per i suoi errori. La cosa sarebbe anche giusta ma pare proprio che lo stilista si sia convinto di essere innocente e non voglia cedere nemmeno per un momento. Per questo motivo davanti alle minacce di Finn non si è lasciato spaventare e ha anzi pregato il cognato di riflettere su quello che sta dicendo e a chi lo sta dicendo. Sì perché il dottore si ostina a difendere Hope e sta attaccando lo zio dei suoi figli e il fratello della sua adorata moglie, insomma non sta salvaguardando nemmeno per un momento la sua famiglia, come invece dovrebbe fare.

Beautiful Anticipazioni 25 luglio 2025: Thomas chiede aiuto a Steffy

Steffy vuole e deve difendere Thomas a ogni costo; la ragazza è convinta che Xander stia accusando ingiustamente il ragazzo di omicidio ed è certa che l’Avant voglia solo vendetta. La Forrester deve però convincere anche Finn a crederci e a lasciar perdere la difesa di Hope, che non corre alcun pericolo. Steffy si renderà conto di dover riparlare con il consorte molto presto quando Thomas si presenterà da lei e le racconterà di aver subito una lavata di capo – con minacce – da parte del medico e di essere molto deluso dal fatto che un componente della sua famiglia lo abbia accusato di un così vile atto.

Tra RJ e Zende non è ancora finita e presto ci sarà una sorpresa, ecco cosa vedremo in Beautiful

Mentre Steffy cercherà di capire come affrontare al meglio l’argomento Thomas con Finn, RJ tenterà di far pace con Zende. Quest’ultimo ha accettato di dare una mano con la collezione di Eric ma non per far piacere allo zio o al cugino, quanto per far trovare al nonno una bella sorpresa. Il giovane approfitterà di un confronto con RJ per ribadirgli di essere ancora molto infuriato per essere stato escluso e per aver dovuto fare un passo indietro per agevolare lui, che non è nemmeno uno stilista qualificato. Il figlio di Kristen farà capire al cuginetto di non riuscire a perdonarlo e di non poter sopportare che lui sia il “bambino d’oro” della famiglia. RJ capirà che la rivalità tra di loro non finirà mai. Intanto nello studio di progettazione Luna chiederà a Poppy di raccontarle come è andata la serata con Bill. La madre le rivelerà di essere stata molto bene e le confesserà di aver già conosciuto il magnate anni prima. La conversazione tra le due verrà interrotta dall’arrivo di un invito per una cena romantica che Luna penserà arrivi da RJ. La stagista si preparerà contentissima di questa novità ma l’aspetta un colpo di scena straordinario!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.