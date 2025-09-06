Beautiful, Forbidden Fruit, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 settembre 2025

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Forbidden Fruit, di Innocence e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4, sabato 6 settembre 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Beautiful: Ecco cosa succederà nella puntata del 6 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful in onda oggi - 6 settembre 2025 - Li picchierà durissimo contro Poppy. Dopo aver scoperto, per caso, della sua frequentazione con lo Spencer, il medico non riuscirà a trattenere l’ira e accuserà Penelope di giocare sporco e di essere solo un’approfittatrice. La madre di Luna dovrà difendersi da accuse pesantissime ma anche da insulti che fioccheranno persino su sua figlia. Intanto Luna rivelerà a RJ di essere molto stanca della situazione famigliare che la circonda e di voler vedere sua madre e sua zia andare d’accordo. Bill e Liam continueranno a sgomberare la casa sulla spiaggia di Wyatt e il padre di Kelly e Beth prenderà in giro il suo genitore, visibilmente e inaspettatamente di nuovo innamorato. Qui la trama completa di Beautiful.

Forbidden Fruit: ecco cosa succede nella puntata del 6 settembre 2025

Nell'episodio di Forbidden Fruit di oggi - 6 settembre 2025 - Zeynep e Alihan ormai fanno coppia fissa. Hira, furiosa, affronta pubblicamente la sua ex amica; Zeynep tenta di non perdere la calma e prova a chiarire la situazione, però teme la reazione dei colleghi. Intanto, Cem si rende conto che l'unica cosa che può fare è partire per ricominciare altrove. Kemal, invece, prova a farsi perdonare da Erim, dicendogli che presto risolverà i suoi problemi con Halit. Per finire, il rapporto tra quest'ultimo e Yildiz è sempre più in crisi, benché lei si stia impegnando per salvaguardare le apparenze. Ender, d'altro canto, è sicura che questo matrimonio stia per naufragare, quindi resta in allerta... Qui la trama completa di Forbidden Fruit.

Innocence: Ecco le Anticipazioni della puntata di oggi 6 settembre 2025

Nella puntata di Innocence di oggi - 6 settembre 2025 - Ela, a casa Ilgaz, accuserà Ilker di averle provocato un aborto intenzionalmente e il ragazzo ammetterà di averla davvero colpita e di essere il padre del bambino che aspettava. Irem ascolterà tutto sconvolta e deciderà di chiedere il divorzio. Hale si muoverà affinché la notizia della gravidanza non esca da quelle mura e sguinzaglierà Banu. La segretaria metterà in guardia il suo amante che se farà qualunque passo, l’opinione pubblica si scatenerà contro di lui e potrebbe finire in prigione. In seguito a questi avvertimenti, Ela comincerà ad avere paura e deciderà di mantenere il suo segreto. Qui la trama completa di Innocence.

La Promessa: scopriamo la Trama della puntata di oggi 6 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 6 settembre 2025 - Pia cercherà di scoprire la verità sulla moglie di Don Ricardo e gli chiederà se sua moglie sia ancora viva oppure no. Il maggiordomo confermerà quanto ha sempre detto ovvero che la madre di Santos è morta anni prima. Intanto Marcelo, Teresa e Vera spereranno che il segretario del Duca non abbia riconosciuto il ragazzo mentre Curro e Matilde continueranno a ribadire la loro decisione di non sposarsi. Questo porterà José Juan a prendere una decisione spaventosa. Qui la trama completa de La Promessa.

