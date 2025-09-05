Beautiful Anticipazioni Puntata del 6 settembre 2025: Li insulta Poppy, è guerra tra le sorelle Nozawa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 6 settembre 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Li sarà una furia e attaccherà Poppy senza pietà.

La relazione tra Bill e Poppy darà scandalo e farà infuriare Li. Nella puntata di Beautiful che vedremo il 6 settembre 2025, alle ore 14.15 su Canale5, la dottoressa Nozawa picchierà durissimo contro sua sorella. Dopo aver scoperto, per caso, della sua frequentazione con lo Spencer, il medico non riuscirà a trattenere l’ira e accuserà Penelope di giocare sporco e di essere solo un’approfittatrice. La madre di Luna dovrà difendersi da accuse pesantissime ma anche da insulti che fioccheranno persino su sua figlia. Intanto Luna rivelerà a RJ di essere molto stanca della situazione famigliare che la circonda e di voler vedere sua madre e sua zia andare d’accordo. Bill e Liam continueranno a sgomberare la casa sulla spiaggia di Wyatt e il padre di Kelly e Beth prenderà in giro il suo genitore, visibilmente e inaspettatamente di nuovo innamorato. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 6 settembre 2025: Li insulta Poppy

Li ha già rivelato di non avere alcuna simpatia per sua sorella, non dopo averla vista sprecare la sua vita tra droghe e uomini. La dottoressa ha paura che la sua presenza, così come quella di Luna, intralci la sua famiglia e vorrebbe che entrambe le donne se ne andassero. Ma Penelope ha trovato un motivo per restare, ovvero Bill Spencer. Scoperto della relazione tra lei e il magnate, Li andrà su tutte le furie e non riuscirà a trattenersi dall’insultare la sorellina. Le dirà di essere certa che lei non abbia davvero interesse per Bill ma punti solo ai suoi soldi e che si stia comportando come l’arrivista che è sempre stata. Poppy dovrà difendersi da queste terribili accuse e purtroppo non riuscirà a placare Li.

Luna non sopporta più le liti in famiglia, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Le continue discussioni tra Li e Poppy hanno infastidito Luna e la ragazza non ce la fa più a sopportare la tensione che si respira tra sua madre e sua zia. La giovane vorrebbe che le cose si sistemassero una volta per tutte e che entrambe le donne mettessero da parte i loro litigi. Per fortuna a darle manforte ha trovato RJ, che la supporta in tutto e che non ha intenzione di abbandonarla. Il ragazzo le prometterà di starle accanto e di non permettere a nessuno di farla stare male.

Beautiful: Liam prende in giro Bill

Bill ha sconvolto Liam rivelandogli di essersi innamorato di Poppy. Il ragazzo è rimasto piacevolmente stupito dalla confessione di suo padre e non perderà occasione di prenderlo un po’ in giro per questi sentimenti che non si aspettava sarebbero tornati a bussare al suo cuore. Lo Spencer junior scherzerà con il suo papà e Bill ne sarà divertito e un po’ imbarazzato ma non potrà certo negare di sentirsi un uomo nuovo, pieno di energia e di amore, come non capitava da tempo.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.