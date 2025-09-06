Innocence Anticipazioni 6 settembre 2025: Ela incastrata, non può dire la verità!

Anticipazioni TV

Questo pomeriggio, sabato 6 settembre 2025, ci aspetta un nuovo appuntamento con Innocence. Scopriamo insieme cosa succederà nell'episodio della dizi in onda su Canale5.

Un nuovo appuntamento con Innocence ci aspetta questo pomeriggio, 6 settembre 2025, su Canale5, alle ore 17.28. Nella puntata che vedremo oggi gli sbagli della famiglia ricadranno su Ela, che si troverà costretta di tenere per sé una verità che la logora dentro e che potrebbe rovinare Ilker. Purtroppo però se venisse rivelata anche Timur, il padre della protagonista, finirebbe nei guai. Le cose si complicheranno ulteriormente anche per colpa di Irem, stavolta decisa a divorziare dall'Ilgaz.

Scopriamo insieme le anticipazioni dell’episodio ma prima rivediamo insieme cosa è successo sino a ora.

Innocence: Ela ricorda tutto… anche la gravidanza

Nella puntata di Innocence del 30 agosto 2025, Ela ha deluso sua madre dichiarando sì che Ilker l’ha colpita ma che non è stato lui a continuare a picchiarla. La ragazza sembra davvero convinta di quello che dice ma la sua psicologa suppone che la giovane sia condizionata così tanto dal suo primo amore, da essersi figurata una realtà diversa da quella che in realtà è. Bahar è molto preoccupata ma anche molto arrabbiata con sua figlia, che non riesce ad allontanarsi dall’Ilgaz. Ela si è sentita in colpa per aver fatto infuriare così tanto sua madre ma soprattutto ha cercato di ricordare un dettaglio, per lei importante, che però la sua mente sembra non volerle nascondere. Solo dopo aver parlato con la sua terapeuta, nella puntata del 31 agosto 2025, ha ricordato di essere rimasta incinta.

Fuoriosa per questa scoperta, Ela si è diretta a casa Ilgaz per regolare i conti con Ilker, ora certa che lui le abbia provocato un aborto. Intanto Irem ha continuato a rimanere a casa dei suoceri, convinta di aver riconquistato suo marito… ma si sbaglia di grosso.

Innocence Anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata in onda il 6 settembre 2025

Nella puntata di Innocence in onda oggi pomeriggio ritroveremo Ela a casa Ilgaz. La ragazza accuserà Ilker di averle provocato un aborto intenzionalmente e il ragazzo ammetterà di averla davvero colpita e di essere il padre del bambino che aspettava. Irem ascolterà tutto sconvolta e questa volta deciderà di chiudere ogni rapporto con il marito, chiedendo il divorzio. Hale si muoverà affinché la notizia della gravidanza non esca da quelle mura e sguinzaglierà Banu. La donna si recherà a casa di Timur e Bahar per convincerli a non parlare e ricorderà loro che non esistono documenti che provino che Ela era incinta e che Timur ha accettato del denaro dalla famiglia Ilgaz. La segretaria metterà in guardia il suo amante che se farà qualunque passo, l’opinione pubblica si scatenerà contro di lui e potrebbe finire in prigione. In seguito a questi avvertimenti, Ela comincerà ad avere paura e deciderà di mantenere il suo segreto.

Innocence va in onda nel daytime del weekend di Canale5.