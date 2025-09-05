Forbidden Fruit Anticipazioni 6 settembre 2025: Zeynep nel panico, Hira ha perso le staffe!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 6 settembre 2025 su Canale 5 rivelano che Hira, gelosa e furiosa, affronta Zeynep a brutto muso!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 settembre 2025 alle 14:20, Zeynep ed Alihan ormai fanno coppia fissa. Hira, furiosa, affronta pubblicamente la sua ex amica; Zeynep tenta di non perdere la calma e prova a chiarire la situazione, però teme la reazione dei colleghi. Intanto, Cem si rende conto che l'unica cosa che può fare è partire per ricominciare altrove. Kemal, invece, prova a farsi perdonare da Erim, dicendogli che presto risolverà i suoi problemi con Halit. Per finire, il rapporto tra quest'ultimo e Yildiz è sempre più in crisi, benché lei si stia impegnando per salvaguardare le apparenze. Ender, d'altro canto, è sicura che questo matrimonio stia per naufragare, quindi resta in allerta...

Forbidden Fruit: Alihan e Zeynep si sposano!

Alihan ha chiesto a Zeynep di sposarlo, e lei, emozionata come mai prima, non ha potuto far altro che accettare entusiasticamente. Dopodiché, i due hanno trascorso una notte di passione insieme, capendo di essere profondamente innamorati l'uno dell'altra. Allora, lui ha deciso di troncare di netto la sua relazione con Hira, la quale, sentendosi presa in giro, ha giurato vendetta. Infatti, la giovane è convinta che Alihan l'abbia soltanto usata per far ingelosire Zeynep. D'altra parte, Hira non ce l'ha soltanto con lui...

Hira affronta Zeynep... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Hira, furibonda, sta affrontando a brutto muso Zeynep, e lo sta facendo pubblicamente. La prima prende di petto la seconda, che, imbarazzata, sta provando - inutilmente - a farla calmare. Zeynep vorrebbe chiarire la situazione una volta per tutte, ma teme la reazione dei colleghi che stanno assistendo alla scena. Nel mentre, Cem ha capito di doversi mettere il cuore in pace. Il giovane ha ben chiaro di non avere alcuna possibilità di costruirsi un futuro con la mora, quindi è pronto a preparare i bagagli per ricominciare altrove...

Ender continua a tramare nell'ombra, nelle Anticipazioni della puntata del 6 settembre 2025 di Forbidden Fruit

Kemal, che è appena rassegnato le sue dimissioni, sta provando a farsi perdonare da Erim: gli assicura che farà del suo meglio per cercare di risolvere i suoi problemi con Halit. Ma siamo sicuri che ne sarà davvero in grado? Intanto, Yildiz continua a veder vacillare il suo matrimonio: il marito, dopo aver scoperto che lo ha derubato, ha scoperto anche che Kemal è il suo ex marito. In effetti, sentendosi preso in giro, Halit è pronto a divorziare. Lei, però, si sta ancora impegnando a preservare le apparenze. D'altra parte, Ender è sicura che presto questa "storia d'amore" naufragherà, ed allora lei avrà la sua nuova e tanto attesa occasione di riprendersi l'ex...

