Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 22 agosto 2025
Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 22 agosto 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 agosto 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 22 agosto 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.10 e poi alle 17:10 incontreremo prima l'affascinante Ates e poi la coraggiosa Bahar. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. *Attenzione! Questa settimana Io Sono Farah non andrà in onda.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 22 agosto 2025

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 22 agosto 2025 - Luna cercherà di non offendere Zende ma di abbandonare la stranissima e imbarazzante situazione in cui si è trovata. La stagista rivelerà al Forrester di non poter accettare né la sua corte e nemmeno una cena con lui, per rispetto di RJ, di cui lei è innamorata. La giovane riuscirà, con garbo, ad allontanarsi ma il problema sarà come dirlo al suo vero innamorato. Intanto tra Xander e Finn così come tra Steffy e Thomas continueranno i faccia a faccia. Tornerà mai la pace nella famiglia Forrester? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 22 agosto 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 22 agosto 2025 - Ender si presenta in ufficio da Halit per parlare di affari, ma quando arriva Bulent, un amico che hanno in comune, che inizia a riempire lei di complimenti, lui sembra ingelosirsi. Poco dopo, Ender ed Halit si rivedono e condividono un momento d'intimità. La donna pensa di averlo riconquistato, ma l'uomo le dice che si è trattato solo di un errore e che non ricapiterà, perché ama Yildiz. Intanto, Zeynep confessa alla sorella di non amare Cem, quindi sa di dovergli parlare. Nel corso della serata per la promozione dell'azienda tessile di Alihan, quest'ultimo la segue in bagno e la bacia. Zehra assiste alla scena di nascosto. Quando Cem annuncia pubblicamente il suo fidanzamento con la mora, la figlia di Halit pensa sia il caso di raccontare a tutti ciò che ha visto... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 18 al 22 agosto 2025.

If you Love: Che cosa accadrà oggi, 22 agosto 2025

Nella puntata di If you Love di oggi - 22 agosto 2025 - alla casa di moda fervono i preparativi per la serata in onore della defunta madre di Ates, e Leyla trova una scusa per raggiungerlo. Al termine dell'evento, lui coglie l'occasione per dire ai giornalisti che lei è la sua nuova compagna. Intanto, Yakup denuncia Onur. In seguito, Leyla inizia a sentirsi parte della famiglia di Ates, anche se Ilgaz non sembra per niente contenta. Ilter, invece, ha pubblicato un annuncio per cercare un nuovo addetto alla sicurezza della villa, e si presenteranno numerosissimi candidati. Lui e Yakup faranno loro dei colloqui... Qui la trama completa della puntata di If you Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di If you Love dal 18 al 22 agosto 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 22 agosto 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 22 agosto 2025 - Bahar, Nisan, Doruk, Enver, Arif, Yeliz, Bersan, Musa e Yusuf si recano in un grande hotel dove avranno luogo le nozze tra Ceyda e Peyami. I due, alla fine, si sposano. Intanto, Sirin sta confessando ad Hatice che Sarp è ancora vivo, e che sia lei che Enver sono sorvegliati con delle telecamere. La figlia le chiede di mantenere il segreto, perché sono in pericolo. Enver ed Arif, invece, organizzano una festicciola per il compleanno di Bahar con l'aiuto di Yeliz e Ceyda. Per finire, Sirin viene a sapere di avere l'ittero, e che quindi non potrà sottoporsi all'intervento per il trapianto di midollo... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 18 al 22 agosto 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 22 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 22 agosto 2025 - Jana mettere in pratica quanto promesso a Cruz e tratterà con freddezza Maria. La Fernandez ci rimarrà molto male e toccherà a Teresa farle capire il motivo per cui la sua amica ha dovuto comportarsi così. Intanto Manuel, Don Romulo e pure Jana cercheranno di spiegare a Don Ricardo che Pia è stata costretta a mentire anche a lui e la donna gli confermerà di essersi dovuta nascondere da Don Gregorio. Il maggiordomo però, nonostante tutto, non riuscirà a perdonarla e avrà bisogno di tempo. Cruz e Don Alonso saranno furiosi per quanto successo a Catalina e si troveranno a discutere sullo scandalo che la gravidanza illegittima della ragazza provocherà sulla loro famiglia... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 17 al 23 agosto 2025.

