If you Love Anticipazioni Puntate dal 18 al 22 agosto 2025: Leyla pugnala Ates alle spalle!

Francesca Simone

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Nuove Puntate di If you Love, la soap turca di Canale 5 con Kerem Bursin, in onda dal 18 al 22 agosto 2025. Ecco le trame degli episodi che andranno in onda la prossima settimana.

If you Love Anticipazioni Puntate dal 18 al 22 agosto 2025: Leyla pugnala Ates alle spalle!

Scopriamo insieme le trame delle nuove puntate di If you Love, la soap turca con Kerem Bursin in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì in daytime. Ecco le Anticipazioni dettagliate per gli episodi che vedremo in TV dal 18 al 22 agosto 2025!

If you Love, le Anticipazioni degli Episodi in onda dal 18 al 22 agosto 2025

Lunedì 18 agosto 2025

La banda di Yakup e la famiglia di Hasan si rivedono alla festa che sta avendo luogo alla tenuta di Ates. Hasan si mette alla ricerca della "sua" Leyla; il giovane ha con sé un bel gruzzoletto con cui vorrebbe ripagare il debito della finta moglie per liberarla. Tuttavia, i genitori di Hasan - che lo stanno cercando - s'imbattono nei membri del gruppo criminali che li hanno truffati; esplode un' accesa discussione, perché i parenti del ragazzo pretendono di riavere indietro i soldi e l'oro che sono sono stati sottratti loro con l'inganno. In un secondo momento, Ates rincasa con Ilgaz, e trovano ad attenderli Fusun ed Umut, i quali pretendono che lei ed i fratelli li seguano. Ilgaz, però, vuole restare a vivere con il fratellastro.

Martedì 19 agosto 2025

Dopo un gioco di seduzione, Ates e Leyla passano la notte insieme. Tuttavia, il loro momento d'intimità verrà interrotto da Aydos, che confiderà al rosso di provare qualcosa per la tata, e da Berit, in cerca di attenzioni. Successivamente, la psicologa di Berit ha qualcosa da comunicare ad Ates: la piccola è confusa dal loro rapporto. Allora, gli consiglia di fare con Berit ed il resto della famiglia qualche attività ricreativa. Leyla pensa che la cosa migliore sia andare tutti insieme al parco divertimenti, ma, purtroppo, all'improvviso sopraggiunge Umut.

Mercoledì 20 agosto 2025

Bige sta provando ad accorciare le distanze con Ates, che però la respinge, dicendole di considerarla solo una buona amica. Intanto, la piccola Berit, che ha ripreso a parlare, se ne va in giro per casa a dire che il fratellastro e Leyla sono innamorati. Sia Ates che la mora sono molto imbarazzati. Fusun, invece, continua ad essere furiosa con il nipote per la sua decisione di utilizzare Leyla come volto del loro brand. In seguito, vediamo che Ates è ancora in difficoltà con il rapporto con i fratellastri, specialmente con Ilgaz, un'adolescente ribelle che non fa che cacciarsi nei guai. Al contrario, il rapporto con Leyla fa progressi.

Giovedì 21 agosto 2025

Dopo essere stata respinta da Ates, Bige ha spostato le sue mire su Umut, il quale invece non sembra per niente infastidito dalle sue attenzioni. Intanto, il rosso e Leyla continuano a fare fatica a non baciarsi in pubblico, ma devono farlo, visto che preferiscono tenere la relazione segreta. In un secondo momento, Leyla cede alle minacce di Fusun ed accetta la sua proposta. Allora, la zia chiede alla mora di rubare i documenti che attestano l'intenzione di Ates d'iscrivere i fratellastri ad un collegio all'estero. Leyla cerca di spiegarle perché non può accontentarla, però alla fine si rende conto di non avere altra scelta. Poi si rende conto che l'amato non ha mai firmato i moduli in questione, e così torna sui suoi passi.

Venerdì 22 agosto 2025

Alla casa di moda fervono i preparativi per la serata in onore della defunta madre di Ates. Leyla trova una scusa per raggiungerlo all'evento, al termine del quale lui annuncia ai giornalisti che lei è la sua nuova compagna. Intanto, Yakup, furioso per l'insubordinazione di Onur, lo denuncia. Successivamente, Leyla si sente ormai parte della famiglia di Ates, anche se Ilgaz non sembra per niente d'accordo. Ilter, invece, ha pubblicato un annuncio per cercare un nuovo addetto alla sicurezza della villa, e si presenteranno numerosissimi candidati. Lui e Yakup faranno loro una sorta di colloquio per selezionare la persona più adatta a ricoprire il ruolo.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:00.

