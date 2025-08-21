If you Love Anticipazioni 22 agosto 2025: Ates lascia tutti senza parole. Ecco perché

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di If you Love in onda il 22 agosto 2025 su Canale 5 rivelano che Ates annuncia pubblicamente che Leyla è la sua fidanzata!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 22 agosto 2025 alle 15:10, alla casa di moda fervono i preparativi per la serata in onore della defunta madre di Ates, e Leyla trova una scusa per raggiungerlo. Al termine dell'evento, lui coglie l'occasione per dire ai giornalisti che lei è la sua nuova compagna. Intanto, Yakup denuncia Onur. In seguito, Leyla inizia a sentirsi parte della famiglia di Ates, anche se Ilgaz non sembra per niente contenta. Ilter, invece, ha pubblicato un annuncio per cercare un nuovo addetto alla sicurezza della villa, e si presenteranno numerosissimi candidati. Lui e Yakup faranno loro dei colloqui...

If you Love: Ates sorprende...

Alla casa di moda di Ates fervono i preparativi per la serata in onore della defunta ed adoratissima madre. Leyla è desiderosa di stargli accanto in una giornata tanto particolare e delicata, e così, con una scusa, lo raggiunge appena possibile. Al termine dell'evento, benché avessero stabilito di continuare a mantenere segreta la loro relazione amorosa, Ates coglie al volo l'occasione per annunciare ai giornalisti presenti che lei è la sua nuova compagna. Leyla è esterrefatta, e non solo lei. Quali saranno le ripercussioni di questo sorprendente annuncio sui diretti interessati e su coloro i quali li circondano?

Ilgaz nervosa... Ecco che cosa succederà in questo episodio di If you Love

Yakup sta per prendere una drastica decisione. Furibondo per la sua insubordinazione, l'uomo sceglie di denunciare Onur. Quali saranno le conseguenze? Nel mentre, Leyla sente ormai di fare parte della famiglia di Ates. Infatti, non soltanto quest'ultimo ha ormai annunciato pubblicamente che lei è la sua compagna, ma anche il suo rapporto con i ragazzini sembra procedere a gonfie vele. Purtroppo, però, c'è un'eccezione che conferma la regola: Ilgaz non pare per niente felice della sua presenza in casa, e specialmente in famiglia!

Ilter e Yakup collaborano, nelle Anticipazioni della puntata del 22 agosto 2025 di If you Love

Ilter si sta dando da fare per riuscire a centrare quanto prima il suo obiettivo, ossia trovare la persona più adatta a ricoprire il ruolo di nuovo addetto alla sicurezza della villa di Ates. Dopo aver pubblicato l'annuncio, il maggiordomo riceve un numero piuttosto elevato di risposte; allora, Ilter, affiancato da Yakup, si mettono a fare dei colloqui a tutti i candidati nel giardino della tenuta, sperando di riuscire nell'impresa. I due saranno in grado di trovare quello che stanno cercando oppure sono destinati a fare un buco nell'acqua, nonostante tutto l'impegno che ci stanno mettendo?

If you Love va in onda nel daytime di Canale 5.