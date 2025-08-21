Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 agosto 2025, replica: Luna gela Zende, ama RJ e nessun altro!

Anticipazioni TV

Beautiful continua ad andare in replica nel daytime di Canale5 e nella puntata del 22 agosto 2025 Luna affrontare Zende e rivelargli di essere innamorata di suo cugino RJ e di non poter quindi accettare la sua corte. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap.

Luna cercherà di non offendere Zende ma di abbandonare la stranissima e imbarazzante situazione in cui si è trovata. Nella puntata di Beautiful in onda – in replica - il 22 agosto 2025 alle ore 13.45 su Canale5, la stagista rivelerà al Forrester di non poter accettare né la sua corte e nemmeno una cena con lui, per rispetto di RJ, di cui lei è innamorata. La giovane riuscirà, con garbo, ad allontanarsi ma il problema sarà come dirlo al suo vero innamorato. Intanto tra Xander e Finn così come tra Steffy e Thomas continueranno i faccia a faccia. Tornerà mai la pace nella famiglia Forrester? Vediamo insieme, nel dettaglio, cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 22 agosto 2025: Luna frena Zende e scappa per amore di RJ

Luna è finita in una situazione piuttosto complicata. Zende ha organizzato una cena romantica per loro due e la ragazza, leggendo l’invito, ha pensato che a invitarla fosse stato RJ. Purtroppo però si è accorta presto di quello che stava davvero succedendo. La stagista si è trovata di fronte a un altro Forrester e farà di tutto per sfuggirgli ma senza ferirlo. Gli dirà di non poter accettare la sua corte e questo perché sta con RJ, è innamorata di lui e vuole rimanergli federe. Zende sarà costretto a rinunciare alla sua serata mentre Luna dovrà trovare il modo per informare il suo vero innamorato di quanto successo… e non sarà facile.

Beautiful: Finn sempre più preoccupato per la sua famiglia

Xander è tornato all’attacco e sta cercando di convincere Finn a intervenire per fermare Thomas. Il ragazzo è convinto di aver trovato qualcuno che possa vendicare la morte di Emma, finalmente. Il medico è sempre più preoccupato per quello che sta scoprendo su suo cognato e purtroppo ogni parola dell’Avant sta confermando i suoi dubbi sul Forrester. Finn è molto preoccupato soprattutto perché sa che Steffy farà molta fatica ad ammettere che suo fratello non sia mai cambiato e sia invece ancora quell’uomo pericoloso, che ha fatto tremare tutti, tempo addietro.

Steffy pronta a proteggere Thomas a ogni costo nella puntata di Beautiful

Alla Forrester Creations, Thomas continua a ribadire a Steffy di essere molto deluso dall’atteggiamento di Finn, che avrebbe sperato fosse molto più solidale con lui. Purtroppo però la situazione è molto più complicata del previsto e nemmeno il loro faccia a faccia ha cambiato le cose. Steffy prometterà al fratello di proteggerlo da ogni accusa e gli giurerà che farà di tutto per convincere suo marito a lasciarlo in pace. Non permetterà a niente e a nessuno di rovinare la pace faticosamente conquistata dalla loro famiglia. E la giovane non mollerà la presa prima di riuscire nel suo importante intento.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.