TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Beautiful | Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 agosto 2025, replica: Luna gela Zende, ama RJ e nessun altro!
Schede di riferimento
Beautiful
Beautiful
Anticipazioni TV

Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 agosto 2025, replica: Luna gela Zende, ama RJ e nessun altro!

Silvia Farris

Beautiful continua ad andare in replica nel daytime di Canale5 e nella puntata del 22 agosto 2025 Luna affrontare Zende e rivelargli di essere innamorata di suo cugino RJ e di non poter quindi accettare la sua corte. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 agosto 2025, replica: Luna gela Zende, ama RJ e nessun altro!

Luna cercherà di non offendere Zende ma di abbandonare la stranissima e imbarazzante situazione in cui si è trovata. Nella puntata di Beautiful in onda – in replica - il 22 agosto 2025 alle ore 13.45 su Canale5, la stagista rivelerà al Forrester di non poter accettare né la sua corte e nemmeno una cena con lui, per rispetto di RJ, di cui lei è innamorata. La giovane riuscirà, con garbo, ad allontanarsi ma il problema sarà come dirlo al suo vero innamorato. Intanto tra Xander e Finn così come tra Steffy e Thomas continueranno i faccia a faccia. Tornerà mai la pace nella famiglia Forrester? Vediamo insieme, nel dettaglio, cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 22 agosto 2025: Luna frena Zende e scappa per amore di RJ

Luna è finita in una situazione piuttosto complicata. Zende ha organizzato una cena romantica per loro due e la ragazza, leggendo l’invito, ha pensato che a invitarla fosse stato RJ. Purtroppo però si è accorta presto di quello che stava davvero succedendo. La stagista si è trovata di fronte a un altro Forrester e farà di tutto per sfuggirgli ma senza ferirlo. Gli dirà di non poter accettare la sua corte e questo perché sta con RJ, è innamorata di lui e vuole rimanergli federe. Zende sarà costretto a rinunciare alla sua serata mentre Luna dovrà trovare il modo per informare il suo vero innamorato di quanto successo… e non sarà facile.

Beautiful: Finn sempre più preoccupato per la sua famiglia

Xander è tornato all’attacco e sta cercando di convincere Finn a intervenire per fermare Thomas. Il ragazzo è convinto di aver trovato qualcuno che possa vendicare la morte di Emma, finalmente. Il medico è sempre più preoccupato per quello che sta scoprendo su suo cognato e purtroppo ogni parola dell’Avant sta confermando i suoi dubbi sul Forrester. Finn è molto preoccupato soprattutto perché sa che Steffy farà molta fatica ad ammettere che suo fratello non sia mai cambiato e sia invece ancora quell’uomo pericoloso, che ha fatto tremare tutti, tempo addietro.

Steffy pronta a proteggere Thomas a ogni costo nella puntata di Beautiful

Alla Forrester Creations, Thomas continua a ribadire a Steffy di essere molto deluso dall’atteggiamento di Finn, che avrebbe sperato fosse molto più solidale con lui. Purtroppo però la situazione è molto più complicata del previsto e nemmeno il loro faccia a faccia ha cambiato le cose. Steffy prometterà al fratello di proteggerlo da ogni accusa e gli giurerà che farà di tutto per convincere suo marito a lasciarlo in pace. Non permetterà a niente e a nessuno di rovinare la pace faticosamente conquistata dalla loro famiglia. E la giovane non mollerà la presa prima di riuscire nel suo importante intento.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Beautiful
Beautiful
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Ballando con le Stelle, contattata anche Francesca Fagnani per la nuova edizione
news VIP Ballando con le Stelle, contattata anche Francesca Fagnani per la nuova edizione
Martina Nasoni operata al cuore, l’annuncio di Guendalina Canessa: "È andata benissimo, ora è intubata ma sta bene"
news VIP Martina Nasoni operata al cuore, l’annuncio di Guendalina Canessa: "È andata benissimo, ora è intubata ma sta bene"
Amici 24, Chiamamifaro: "È un percorso che va oltre la musica e che ti spinge a..."
news VIP Amici 24, Chiamamifaro: "È un percorso che va oltre la musica e che ti spinge a..."
Grande Fratello, scintille a distanza: la frecciatina di Tommaso e la replica di Pamela Petrarolo
news VIP Grande Fratello, scintille a distanza: la frecciatina di Tommaso e la replica di Pamela Petrarolo
Temptation Island, Francesca Sorrentino sbraita al telefono con Manuel Maura? Arriva la segnalazione ma lei smentisce tutto
news VIP Temptation Island, Francesca Sorrentino sbraita al telefono con Manuel Maura? Arriva la segnalazione ma lei smentisce tutto
Uomini e Donne, Giuseppe Molonia: ''sorrisi, abbracci e balli roventi'', ecco con chi è stato pizzicato
news VIP Uomini e Donne, Giuseppe Molonia: ''sorrisi, abbracci e balli roventi'', ecco con chi è stato pizzicato
Ex velina di Striscia la Notizia senza filtri: "Mi chiesero un colloquio per il Grande Fratello e L’Isola, ma..."
news VIP Ex velina di Striscia la Notizia senza filtri: "Mi chiesero un colloquio per il Grande Fratello e L’Isola, ma..."
Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 agosto 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 agosto 2025
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV