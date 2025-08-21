Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 agosto 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 agosto 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 21 agosto 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.10 e poi alle 17:10 incontreremo prima l'affascinante Ates e poi la coraggiosa Bahar. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. *Attenzione! Questa settimana Io Sono Farah non andrà in onda.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 21 agosto 2025

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 21 agosto 2025 - le accuse di Xander non si fermano e il ragazzo è tornato da Finn. L’Avant continuerà a pungolare il dottore affinché faccia qualcosa – lui che è nella famiglia – per fermare il Forrester. Il ragazzo è più che mai convinto che il fratello di Steffy sia un assassino e che abbia convinto tutti della sua innocenza, sfruttando l’amore che la famiglia nutre per lui. Il medico sembra il solo ad avere gli occhi aperti su questa assurda situazione. Intanto Luna si troverà in grande difficoltà con Zende, partito all’attacco per conquistarla... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 21 agosto 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 21 agosto 2025 - Zehra ha visto Alihan insieme ad Hira, e si è convinta che i due siano fidanzati; allora, va a raccontarlo a tutta la famiglia. Così la notizia giunge fino a Yildiz, che lo riporta a Zeynep. Sotto shock, quest'ultima accetta la proposta di Cem. Tuttavia, non ne sarà per niente felice. La sorella nota la sua tristezza e si sente in colpa. Al contrario, Cem è un entusiasta, e confida ad Alihan che finalmente Zeyenp ha deciso di fidanzarsi con lui. Dopodiché, Zeynep si trasferisce da Yildiz, ed assiste alle tensioni che minacciano la serenità della bionda, come la presenza di Kemal, nuovo autista di Erim. Non sapendo in che altro modo potersene sbarazzare, Yildiz prova ad incastrare Kemal, facendolo passare per ladro... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

If you Love: Che cosa accadrà oggi, 21 agosto 2025

Nella puntata di If you Love di oggi - 21 agosto 2025 - Bige, rifiutata da Ates, tenta un approccio con Umut. Quest'ultimo è lusingato dalle sue attenzioni. Intanto, il rosso e Leyla fanno molta fatica a trattenere gli impulsi, ma sanno di doverlo fare per continuare a mantenere segreta la loro relazione. In seguito, Leyla non ha altra scelta: deve cedere alle minacce di Fusun, accettando la sua proposta. La zia le ordina di rubare i documenti che attestano che Ates ha iscritto i fratellastri ad un collegio all'estero, e, seppur un po' riluttante, alla fine la giovane acconsente alla richiesta. D'altra parte, Leyla farà una scoperta che potrebbe spingerla a riconsiderare la sua posizione... Qui la trama completa della puntata di If you Love.

La forza di una donna: Anticipazioni del 21 agosto 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 21 agosto 2025 - Levent informa Hatice del rapimento di Sirin, ma quest'ultima nega tutto. In seguito, il giovane le consegna una lettera di Sarp, il qualche vuole notizie in merito alla morte di Bahar e dei figlioletti. Sirin, come imposto da Munir, gli risponde mentendogli spudoratamente. Successivamente, Enver, Ceyda e Yeliz fanno una sorpresa a Bahar, facendole un bel regalo; tuttavia, quando vedono i lividi che ha sparsi sul corpo, i tre s'intristiscono... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 21 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 21 agosto 2025 - Catalina è distrutta, mai avrebbe immaginato che le capitasse una cosa simile, non a lei e non ora. Vedremo la marchesina struggersi ancora in abito da sposa e con la lettera di Pelayo tra le mani. Incapace di capire il perché sia accaduto poche ore prima delle nozze, la marchesina si chiuderà in camera e accetterà solo Simona con lei. La cuoca cercherà di infonderle coraggio e la stringerà a sé in uno stretto abbraccio. Alla tenuta è calato il gelo; Don Alonso è furioso e Cruz non può credere di dover ancora aspettare per liberarsi della sua odiata figliastra. L’unico che mantiene un certo contegno è Don Lorenzo, che invece è contento che Curro presto leverà le tende grazie al matrimonio con Julia... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

