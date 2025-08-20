Beautiful Anticipazioni Puntata del 21 agosto 2025, replica: Xander torna alla carica, Finn deve fare qualcosa!

Anticipazioni TV

Continuano le repliche di Beautiful nel daytime di Canale5 e nella puntata del 21 agosto 2025 rivedremo Xander tornare da Finn per pregarlo di fermare Thomas, un uomo troppo pericoloso per essere lasciato libero di agire. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap.

Le accuse di Xander non si fermano e il ragazzo è tornato da Finn. Nella puntata – in replica – di Beautiful, in onda il 21 agosto 2025 su Canale5, l’Avant continuerà a pungolare il dottore affinché faccia qualcosa – lui che è nella famiglia – per fermare il Forrester. Il ragazzo è più che mai convinto che il fratello di Steffy sia un assassino e che abbia convinto tutti della sua innocenza, sfruttando l’amore che la famiglia nutre per lui. Il medico sembra il solo ad avere gli occhi aperti su questa assurda situazione. Intanto Luna si troverà in grande difficoltà con Zende, partito all’attacco per conquistarla. Ma vediamo nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Beautiful: Finn mette in allarme tutta la famiglia Forrester

Finn ha sconvolto Steffy parlando con lei dell’incontro con Xander Avant. Il dottore non è mai stato un grande fan di suo cognato e ora, dopo l’incontro con il giovane ex stagista, si è convinto che qualcosa di molto pericoloso possa accadere a causa di Thomas Forrester. Ma sua moglie è più che mai certa che suo fratello sia cambiato e che possa dimostralo. Lo ha quindi invitato a parlare con suo marito ma nemmeno il faccia a faccia tra i due ha cambiato le cose, anzi tutto è destinato a diventare più complicato.

Beautiful Anticipazioni 21 agosto 2025: Xander prega Finn di intervenire

Tutto si complicherà a causa del secondo incontro tra Finn e Xander. L’Avant ha scoperto di poter avere un alleato, qualcuno che dopo tanto tempo potrebbe aiutarlo a vendicare la morte di Emma. Il ragazzo cercherà di spingere il medico a intervenire il prima possibile per impedire che Hope ma anche tutta la famiglia, finiscano nella morsa del Forrester. Continuerà a ripetere “Finn, Thomas è molto pericoloso” e lo dirà senza sosta, mettendo molto in ansia il figlio di Li e Sheila, il cui sesto senso lo spinge a credere davvero che il suo cognatino sia un uomo da tenere d’occhio.

Luna in difficoltà con Xander, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Luna si è preparata di tutto punto per una serata romantica, che credeva di passare insieme a RJ. Il ragazzo è però corso in ospedale da suo nonno, per parlare con lui dopo il suo risveglio. La giovane si è trovata faccia a faccia con Zende, determinato a corteggiare la stagista. Zende non ha mai nascosto una grande attrazione per la ragazza e visto il risentimento che prova per suo cugino, non si è fatto più alcuna remora di agire contro di lui. Ma la ragazza non sarà per nulla d’accordo lui e cercherà un modo per sfuggirgli senza offenderlo.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.