If you Love Anticipazioni 21 agosto 2025: Leyla, ricattata da Fusun, tradisce Ates!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di If you Love in onda il 21 agosto 2025 su Canale 5: Leyla non ha altra scelta, deve pugnalare Ates alle spalle!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 agosto 2025 alle 15:10, Bige, rifiutata da Ates, tenta un approccio con Umut. Quest'ultimo è lusingato dalle sue attenzioni. Intanto, il rosso e Leyla fanno molta fatica a trattenere gli impulsi, ma sanno di doverlo fare per continuare a mantenere segreta la loro relazione. In seguito, Leyla non ha altra scelta: deve cedere alle minacce di Fusun, accettando la sua proposta. La zia le ordina di rubare i documenti che attestano che Ates ha iscritto i fratellastri ad un collegio all'estero, e, seppur un po' riluttante, alla fine la giovane acconsente alla richiesta. D'altra parte, Leyla farà una scoperta che potrebbe spingerla a riconsiderare la sua posizione...

If you Love: Bige punta Umut...

Bige è stata respinta da Ates. La giovane pensava di poter avere una possibilità con il suo capo, anche perché lavorano tutti i giorni gomito a gomito, dimostrando di avere una grande sintonia; tuttavia, nel momento in cui si è fatta avanti, provando ad accorciare le distanze con Ates, quest'ultimo l'ha rimessa subito al suo posto. Ates, infatti, ci ha tenuto a farle sapere che lui la considera soltanto una buona amica. Così, senza perdersi troppo d'animo, ora Bige sta spostando le sue mire su Umut, che non sembra disdegnare per niente le sue attenzioni, anzi...

Ates e Leyla devono trattenersi... Ecco che cosa succederà in questo episodio di If you Love

Se Ates ha respinto Bige è anche e soprattutto perché ormai il suo cuore batte per qualcun altro. Il feeling tra lui e Leyla non fa che crescere giorno dopo giorno, tanto che avevano persino deciso di trascorrere la notte insieme, prima che il loro momento d'intimità venisse interrotto. Ates e la tata sono così presi l'uno dall'altra che vorrebbero potersi baciare continuamente, ma sanno che, per quanto sia difficile tenere a bada gli impulsi, la cosa migliore è trattenersi: al momento, nessuno dovrà venire a sapere della loro relazione...

Leyla deve tradire Ates, nelle Anticipazioni della puntata del 21 agosto 2025 di If you Love

Leyla si è innamorata di Ates, eppure è sul punto di tradirlo. La truffatrice si vede costretta a cedere alle minacce di Fusun, così - a malincuore - accetta la sua proposta. La zia pretende che Leyla entri in possesso dei documenti che attestino l'intenzioni del rosso d'iscrivere i fratellastri ad un collegio all'estero. La ragazza prova a spiegarle di non poterlo fare, però Fusun non le lascia scampo. Leyla si mette l'anima in pace, e alla ricerca di questi documenti; tuttavia, quando si rende conto che Ates non ha mai firmato i moduli d'iscrizione, cambia idea...

