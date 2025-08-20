Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 agosto 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 agosto 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 20 agosto 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.10 e poi alle 17:10 incontreremo prima l'affascinante Ates e poi la coraggiosa Bahar. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. *Attenzione! Questa settimana Io Sono Farah non andrà in onda.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 20 agosto 2025

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 20 agosto 2025 - rivedremo Steffy correre a informare Thomas delle accuse che Xander ha mosso contro di lui. La ragazza gli spiegherà di averlo saputo da suo marito Finn e di essere molto preoccupata per lui ma anche per suo marito. Il dottore, nel mentre, chiamerà Hope nel suo ufficio e le racconterà del suo incontro con l'Avant. Il medico cercherà di mettere in guardia la Logan dal suo innamorato. Intanto Bill e Poppy continueranno il loro incontro a Il Giardino e sarà tutto molto romantico...

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 20 agosto 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 20 agosto 2025 - Kemal inizia il periodo di prova come autista di Erim, ed entra in Casa Argun. Lui e Yildiz, però, non s'incontreranno subito; quando accadrà, la giovane resterà a bocca aperta ed inizierà immediatamente a supplicare Halit di licenziare il ragazzo. Tuttavia, il figlio trova Kemal molto simpatico, quindi non vuole separarsene; allora l'uomo preferisce rimandare una qualsiasi decisione in merito al suo futuro lavorativo a data da destinarsi. Infatti, Halit non sa che ha assunto l'ex marito di Yildiz...

If you Love: Che cosa accadrà oggi, 20 agosto 2025

Nella puntata di If you Love di oggi - 20 agosto 2025 - Bige cerca di avvicinarsi ad Ates, che però la respinge. Intanto, la piccola Berit, che ha ripreso a parlare, sta mettendo in imbarazzo Ates e Leyla, spifferando ai quattro venti il loro segreto. Fusun, invece, ce l'ha con il nipote per la sua decisione di utilizzare la tata come volto del loro brand. Dopodiché, ritroviamo Ates ancora in difficoltà con il rapporto con i fratellastri, specialmente con Ilgaz; al contrario, quello con Leyla va a gonfie vele!

La forza di una donna: Anticipazioni del 20 agosto 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 20 agosto 2025 - Ceyda sta continuando ad organizzare il suo finto matrimonio con Peyami. Intanto, Hatice contatta un avvocato per avviare le pratiche del divorzio consensuale, lasciando sconvolti sia Enver che Sirin. Dopodiché, quest'ultima viene rapita da Minur, il quale la minaccia dicendole che ucciderà uno dei suoi genitori, se non terrà la bocca chiusa riguardo Sarp. La protagonista, invece, si sente sempre più fiacca, ed in più sta cercando di far riavvicinare la madre ed Ender. In un secondo momento, Bahar riceve una brutta notizia: Sirin ha contratto l'epatite, quindi non potrà donarle il midollo al momento. Hatice, però, confida alla primogenita che potrebbe avere altri fratellastri...

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 20 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 20 agosto 2025 - il giorno delle nozze tra Catalina e Pelayo è arrivato, e tutti sono felici per la marchesina, che sta per percorrere la navata della chiesetta della tenuta e per diventare la moglie del suo amato conte. Ma un evento, poco prima della cerimonia, cambierà tutto. Pelayo farà recapitare una lettera alla sua fidanzata, nella quale le rivelerà di aver deciso di andarsene e di non sposarla. Intanto Marcelo rivelerà a Teresa che durante la visita del Duca De Carril ha riconosciuto un uomo, testimone del suo crimine. Don Ricardo racconterà a Romulo la verità su legame tra Teresa e Marcelo e i due maggiordomi si accorderanno sul fatto di non dirlo a nessuno. Pia cercherà di riavvicinarsi a Ricardo ma senza alcun successo mentre Maria deciderà di dare una mano a Padre Samuel con i bisognosi del rifugio.

