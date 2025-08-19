Beautiful Anticipazioni Puntata del 20 agosto 2025, replica: Steffy corre ai ripari, Thomas deve stare attento

Anticipazioni TV

Beautiful continua ad andare in replica nel daytime di Canale5 e nella puntata del 20 agosto 2025 rivedremo Steffy correre a informare Thomas delle accuse di Xander. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap.

Continuano le repliche di Beautiful e nella puntata in onda il 20 agosto 2025, alle ore 13.45 su Canale5, rivedremo Steffy correre a informare Thomas delle accuse che Xander ha mosso contro di lui. La ragazza gli spiegherà di averlo saputo da suo marito Finn e di essere molto preoccupata per lui ma anche per suo marito. Il dottore, nel mentre, chiamerà Hope nel suo ufficio e le racconterà del suo incontro con l’Avant. Il medico cercherà di mettere in guardia la Logan dal suo innamorato. Intanto Bill e Poppy continueranno il loro incontro a Il Giardino e sarà tutto molto romantico. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 20 agosto 2025: Steffy informa Thomas delle accuse di Xander

Finn ha raccontato a Steffy del suo incontro con Xander e la Forrester è molto spaventata per quello che sta vivendo la sua famiglia, di nuovo. La ragazza è molto infastidita che l’Avant sia tornato a Los Angeles e che abbia iniziato a sparare a zero su Thomas, senza avere alcun fondamento. Il giovane è sicuramente stato scorretto in passato ma non si è mai macchiato di omicidio. In ansia per suo fratello ma soprattutto determinata a far sì che il ragazzo convinca suo marito della sua innocenza, la ragazza lo ha raggiunto alla Forrester e gli rivelerà tutto quello che è successo alle loro spalle.

Finn in ansia per Hope nella puntata di Beautiful

Finn è rimasto sconvolto dalle dichiarazioni di Xander e purtroppo il ragazzo ha trovato la persona giusta a cui rivelare i suoi sospetti anzi le sue certezze. Il dottore non si è mai fidato di suo cognato e ha sempre pensato che fosse un uomo folle, da tenere lontano. La relazione con Hope non lo hai mai davvero convinto e anzi crede che la Logan sia in pericolo. Per questo ha deciso di raccontarle del suo incontro con l’Avant. L’ha quindi chiamata nel suo ufficio per dirle tutto ma le sue parole non faranno breccia nel cuore della ragazza… almeno non subito.

Beautiful Anticipazioni: Una dolce storia d’amore per Bill e Poppy

Bill e Poppy sono molto intimi e lo diventeranno ancora di più dopo la serata romantica passata a Il Giardino. I due passeranno il tempo a ricordare i momenti belli del loro primo incontro e lo Spencer continuerà a dire di non poter dimenticare con quanta bellezza e leggiadria la Nozawa ballasse. I due si scambieranno un dolce bacio e prometteranno di incontrarsi di nuovo, al più presto. Il loro passato li porterà a stare sempre più vicini ma scatenerà anche qualche dubbio in Luna, che comincerà a pensare che Bill possa essere ben più di un vecchio amante di sua madre.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.