If you Love Anticipazioni 20 agosto 2025: Ates respinge Bige e si avvicina a Leyla!

Le Anticipazioni della Puntata di If you Love in onda il 20 agosto 2025 su Canale 5 rivelano che Bige tenta l'ennesimo approccio con Ates, il cui cuore però è già occupato da qualcun'altra...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love sono sorprendenti. Nell'episodio in onda il 20 agosto 2025 alle 15:10, Bige cerca di avvicinarsi ad Ates, che però la respinge. Intanto, la piccola Berit, che ha ripreso a parlare, sta mettendo in imbarazzo Ates e Leyla, spifferando ai quattro venti il loro segreto. Fusun, invece, ce l'ha con il nipote per la sua decisione di utilizzare la tata come volto del loro brand. Dopodiché, ritroviamo Ates ancora in difficoltà con il rapporto con i fratellastri, specialmente con Ilgaz; al contrario, quello con Leyla va a gonfie vele!

If you Love: Ates respinge Bige...

Si sa, Bige ha messo gli occhi su Ates da un bel pezzo ormai. La giovane spera che, lavorando gomito a gomito con il rosso, giorno dopo giorno la loro sintonia possa crescere fino al punto in cui sarà impossibile non notarla; a quel punto, anche Ates accetterà che tra loro ci sia qualcosa di speciale. Convinta di avere una chance concreta con lui, Bige si sta per fare avanti di nuovo. La ragazza prova ad accorciare le distanze con Ates, il quale, però, la respinge senza farsi troppi problemi, sottolineando ancora una volta che la vede soltanto come una buona amica e niente di più... Come la prenderà Bige?

Berit mette Ates e Leyla in imbarazzo... Ecco che cosa succederà in questo episodio di If you Love

La piccola Berit ha finalmente ripreso a parlare, regalando una gioia infinita a tutti i suoi cari e soprattutto ad Ilter. Purtroppo, però, da quando le è tornata la parola, sta anche mettendo in imbarazzo Ates e Leyla. Infatti, la bambina non fa altro che aggirarsi per casa dicendo che tra suo fratello c'è del tenero. In effetti, Ates e Leyla sono sempre più vicini, tanto che erano persino pronti a trascorrere la notte insieme, ma preferiscono mantenere questa loro relazione privata, certi che sia la cosa migliore per tutti quanti. Berit, tuttavia, ha già capito tutto!

Fusun contro Ates, nelle Anticipazioni della puntata del 20 agosto 2025 di If you Love

Fusun è fuori di sé dalla rabbia. La zia non riesce a tollerare la presenza di Ates, che continua a farle sentire relegata al margine; infatti, ad esempio, ora ce l'ha con lui perché ha scelto di utilizzare Leyla come volto del loro brand di moda, non considerando la sua opinione contraria. Ates, però, non ha problemi soltanto con Fusun: neanche il rapporto con i fratellastri procede a gonfie vele, specialmente quello con Ilgaz. Quest'ultima, d'altra parte, è un'adolescente ribelle che sta attraversando un periodo buio, e che quindi finisce sempre con il cacciarsi nei guai. Al contrario, nella relazione - segreta - con la "tata", Leyla, il rosso sta facendo progressi...

