Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 agosto 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 agosto 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 19 agosto 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.10 e poi alle 17:10 incontreremo prima l'affascinante Ates e poi la coraggiosa Bahar. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. *Attenzione! Questa settimana Io Sono Farah non andrà in onda.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 19agosto 2025

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 19 agosto 2025 - vedremo Bill e Poppy di nuovo complici a Il Giardino. I due ripenseranno e riparleranno al momento in cui, anni prima, si sono conosciuti e questo incontro lascerà un segno indelebile nella mente sia della Nozawa che di Dollar Bill ma anche nella mente di Luna, che confiderà a RJ di essere molto in ansia per sua madre e di avere una strana sensazione sull’ex marito di Katie. Intanto Finn continuerà a essere convinto che Thomas non sia cambiato e Steffy cercherà di calmarlo mentre Hope, dopo la proposta di matrimonio del Forrester, spronerà il ragazzo a continuare a dimostrare di essere un uomo nuovo; solo così riuscirà a convincere il marito di sua sorella che nessuno corre pericoli con lui accanto... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 19 agosto 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 19 agosto 2025 - Alihan è gelosissimo del feeling che c'è tra Zeynep e Cem, e così invita quest'ultimo a cena per cercare di saperne di più. Allora, Cem gli racconta di essersi dichiarato alla mora, che però gli ha fatto sapere di non essere pronta ad una relazione poiché in passato è stata molto delusa; tuttavia, sottolinea di volerle far cambiare idea. Intanto, Ender, con la complicità di Caner, fa licenziare l'autista di Erim affinché venga assunto Kemal al suo posto. Yildiz, invece, si sente in difficoltà perché vorrebbe sciogliere l'accordo con Yesim, la proprietaria del negozio, che pretende che duri almeno sei mesi. In seguito, Halit, vedendo l'estratto conto, rimprovera la moglie e le chiede di ridurre le spese... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 18 al 22 agosto 2025.

If you Love: Che cosa accadrà oggi, 19 agosto 2025

Nella puntata di If you Love di oggi - 19 agosto 2025 - Ates e Leyla sono pronti a trascorrere la notte insieme. Peccato che il loro momento d'intimità verrà interrotto da Aydos e da Berit. In seguito, la psicologa di Berit chiama Ates per dargli un'importante comunicazione: la sorellina è confusa dal loro rapporto. Allora, gli consiglia di fare con Berit ed il resto della famiglia qualche attività ricreativa. Leyla organizza una giornata al parco divertimenti tutti insieme, ma, purtroppo, qualcuno guasterà i loro piani... Qui la trama completa della puntata di If you Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di If you Love dal 18 al 22 agosto 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 19 agosto 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 19 agosto 2025 - Hatice avvisa Jale: dovranno unire le forze per convincere Sirin a donare il midollo a Bahar. D'altra parte, quando prova a parlarle, tra di loro scoppia una violenta discussione. Intanto, Ceyda e Yeliz chiedono ad Enver di accompagnarle a scegliere l'abito nuziale per la prima, così potrà poi riprodurlo. Levent, invece, fa arrivare una busta a Sarp; dopodiché, il giovane viene invitato a cena da Hatice, che ha in mente un piano. Al contempo, Sirin sorprende tutti... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 18 al 22 agosto 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 19 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 19 agosto 2025 - grazie a Petra che ha scoperto lei e Maria nella stessa stanza, Cruz potrà intervenire per impedire a Jana di avere rapporti con la servitù. La marchesa imporrà alla sua futura nuora di chiudere ogni relazione con i suoi amici e imporrà pure a loro di trattare Jana non più come una cameriera ma come una signora. Intanto la Ros continuerà a mettere in guardia la marchesa, che sarà però sempre più convinta che la fidanzata di suo figlio farà un passo falso. Curro deciderà di rivelare a Martina ogni cosa sul suo passato; il baronetto le ribadirà di essere il fratello di Jana e aggiungerà di essere il figlio illegittimo di Don Alonso. Martina terrà per sé queste informazioni ma soprattutto cercherà di non curarsene per poter stare accanto a Catalina, prossima alle nozze... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 17 al 23 agosto 2025.