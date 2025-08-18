Beautiful Anticipazioni Puntata del 19 agosto 2025, replica: Bill e Poppy di nuovo vicini, cosa nasconde il loro passato?

Anticipazioni TV

Beautiful continua ad andare in replica nel daytime di Canale5 e nella puntata del 19 agosto 2025 rivedremo Poppy e Bill a pranzo insieme. Cosa nascondono i due? Che cosa c'è stato davvero tra loro? Luna comincia ad avere degli strani pensieri. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap.

Continuano le repliche di Beautiful e nella puntata in onda il 19 agosto 2025, alle ore 13.45 su Canale5, vedremo Bill e Poppy di nuovo complici a Il Giardino. I due ripenseranno e riparleranno al momento in cui, anni prima, si sono conosciuti e questo incontro lascerà un segno indelebile nella mente sia della Nozawa che di Dollar Bill ma anche nella mente di Luna, che confiderà a RJ di essere molto in ansia per sua madre e di avere una strana sensazione sull’ex marito di Katie. Intanto Finn continuerà a essere convinto che Thomas non sia cambiato e Steffy cercherà di calmarlo mentre Hope, dopo la proposta di matrimonio del Forrester, spronerà il ragazzo a continuare a dimostrare di essere un uomo nuovo; solo così riuscirà a convincere il marito di sua sorella che nessuno corre pericoli con lui accanto. Ma vediamo nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Bill e Poppy sul viale dei ricordi, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Bill ha proposto a Poppy una serata romantica e lei, dopo aver finto di non conoscerlo, ha dovuto cedere. La Nozawa non può nascondersi da Dollar Bill e ha quindi deciso di concedergli un incontro, che si rivelerà molto piacevole. I due si lasceranno andare a piacevoli ricordi del passato, di quando cioè si sono incontrati a un festival musical molto hippie. Bill rammenterà di come la donna ballasse senza sosta e di come sorridesse, esattamente come sta facendo davanti a lui in quel momento e ricorderà di esserne stato estasiato. Il passato tra i due apparirà molto più dolce del previsto e potrebbe riservare delle grandi sorprese, tutte da scoprire e succederà molto presto.

Beautiful Anticipazioni: Luna in pensiero per sua madre

Poppy ha informato Luna di avere un incontro con Bill e la ragazza è rimasta piuttosto stupita che sua madre uscisse con un uomo che, poco tempo prima, aveva dichiarato di non conoscere. La Nozawa le ha confessato di aver mentito e di aver già incontrato lo Spencer, novità che ha fatto drizzare le antenne alla stagista. La giovane ne parlerà con RJ, a cui confiderà di avere degli strani pensieri; perché sua madre ha finto di non conoscere Dollar Bill se invece lo ha conosciuto 20 anni prima a un festival? Cosa c’è sotto? In lei comincerà a farsi strada una particolare opinione.

Beautiful: Hope è sicura che Thomas convincerà Finn di essere cambiato

Thomas ha chiesto a Hope di sposarlo e lei ha preso tempo, accettando di indossare l’anello al collo – come una collana – e dicendosi ancora non pronta a questo grande passo. Il Forrester non ha fretta ma solo perché è sicuro che prima o poi lei gli dirà di sì e vuole concentrarsi su un altro problema. Suo cognato Finn non crede che lui sia cambiato e lo addita come un poco di buono, anzi come una persona pericolosa. Hope lo spronerà a continuare come sta facendo ed è certa che il dottore cambierà idea ma i due ancora non sanno che il medico ha ricevuto una stranissima visita, che lo ha messo in allarme e che nemmeno Steffy riesce a calmarlo con le sue preghiere di non riportare alla luce vecchi discorsi, dolorosi per tutti, soprattutto per lei e Hope.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.