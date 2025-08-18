TGCom24
If you Love
If you Love
If you Love Anticipazioni 19 agosto 2025: Ates e Leyla a letto insieme... ma vengono interrotti!

Francesca Simone

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di If you Love in onda il 19 agosto 2025 su Canale 5: Ates e Leyla vogliono viversi un momento d'intimità, però qualcuno li interrompe sul più bello...

If you Love Anticipazioni 19 agosto 2025: Ates e Leyla a letto insieme... ma vengono interrotti!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 agosto 2025 alle 15:10, Ates e Leyla sono pronti a trascorrere la notte insieme. Peccato che il loro momento d'intimità verrà interrotto da Aydos e da Berit. In seguito, la psicologa di Berit chiama Ates per dargli un'importante comunicazione: la sorellina è confusa dal loro rapporto. Allora, gli consiglia di fare con Berit ed il resto della famiglia qualche attività ricreativa. Leyla organizza una giornata al parco divertimenti tutti insieme, ma, purtroppo, qualcuno guasterà i loro piani...

If you Love: C'è feeling tra Ates e Leyla...

In fin dei conti, Ates e Leyla si sono piaciuti sin dal primo sguardo. Ora che si ritrovano a dover vivere sotto lo stesso tetto, e quindi ad approfondire la loro conoscenza, il feeling che c'è tra loro non fa che crescere a vista d'occhio. Dopo essersi divertiti a punzecchiarsi un po' durante una sorta di gioco di seduzione, i due decidono di passare la notte insieme. Purtroppo, però, le cose non andranno proprio come sperato. Infatti, il loro momento "piccante" verrà interrotto sia da Aydos, che confesserà ad Ates di aver iniziato a nutrire un sentimento nei confronti di Leyla, che da Berit, la quale cercherà qualche attenzione...

Ates convocato dalla psicologa... Ecco che cosa succederà in questo episodio di If you Love

Di certo, la piccola Berit è quella che sta risentendo di più della morte dei genitori e di tutti i cambiamenti che ne sono conseguiti: la bambina ha persino smesso di parlare a causa del trauma subito. Così, adesso Ates si ritrova ad affrontare un intenso colloquio con la psicologa che sta seguendo Berit. La professionista ha una comunicazione piuttosto urgente da dare al giovane: sembra proprio che la sua sorellina sia confusa in merito al loro rapporto, e la cosa migliore sarebbe intervenire quanto prima per darle una mano a schiarirsi le idee e, finalmente, "guarire"...

Umut "guastafeste", nelle Anticipazioni della puntata del 19 agosto 2025 di If you Love

La psicologa che sta seguendo Berit ha detto ad Ates che la piccola è confusa in merito al loro rapporto, e questo non le permette di uscire dalla sua difficile situazione. Quindi, la "strizzacervelli" gli ha dato un prezioso consiglio per cercare di aiutarla a recuperare un po' di lucidità: dovrebbe trascorrere con lei ed il resto della famiglia un'attività ricreativa. A questo punto interviene Leyla, la quale propone di passare una bella giornata tutti insieme al parco divertimenti. Peccato che i loro piani verranno guastati dall'improvviso - e sgradito - arrivo di Umut...

Scopri le anticipazioni settimanali di If you Love dal 18 al 22 agosto 2025.

If you Love va in onda nel daytime di Canale 5.

If you Love
If you Love
