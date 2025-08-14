Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 14 agosto 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 agosto 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 14 agosto 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.10 e poi alle 17:10 incontreremo prima l'affascinante Ates e poi la coraggiosa Bahar. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. *Attenzione! Questa settimana Io Sono Farah non andrà in onda.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 14 agosto 2025

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 14 agosto 2025 - rivedremo lo sfogo di Ridge nel quale lo stilista rivelerà a Brooke tutta la verità su come si è sentito mentre stava al capezzale di suo padre e di come si senta, attualmente, a causa delle decisioni che ha dovuto prendere e di cui non è ancora del tutto sicuro. La Logan cercherà di rassicurarlo e di infondergli il coraggio che gli manca. Intanto Thomas confiderà a Hope di essere anche lui molto in tensione per quello che è successo e di sperare che la loro famiglia, da ora in poi, ricominci da zero, accettando anche quelle novità – tra cui la loro relazione – che non tutti hanno ancora compreso...

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 14 agosto 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 14 agosto 2025 - Defne prova ad avvicinarsi ad Halit, che però la respinge con forza, dichiarandosi fedele a Yildiz. Intanto, in ufficio, Caner non fa che punzecchiare Zeynep facendole delle battute piuttosto invadenti. Qualcuno, invece, si è messo sulle tracce di Ender: si tratta di Kemal, giunto ad Istanbul appositamente per cercarla. Nel frattempo, Alihan prova a riconquistare la mora in un modo un po' particolare: la costringe a restare bloccata in ascensore con lui e le dichiara tutto il suo amore. Inoltre, il giovane le chiede un'altra chance e le dà un indizio sul luogo in cui dovranno ricontrarsi. Yildiz sprona un'insicura Zeynep ad accettare...

If you Love: Che cosa accadrà oggi, 14 agosto 2025

Nella puntata di If you Love di oggi - 14 agosto 2025 - Leyla, disillusa, mette in atto il piano di Yakup. Intanto, alla casa di moda, Bige viene a sapere che il fornitore non evaderà l'ordine del tessuto che aveva richiesto. Trovandosi alle strette, lei ed Ates pensano che l'unica soluzione possa essere partire per l'Italia alla ricerca di un altro fornitore. Hasan, invece, trova la truffatrice nella tenuta; Leyla, per giustificare la sua presenza lì, gli mente, spiegandogli che suo padre aveva contratto un debito con la famiglia Arcali, così lei deve lavorare per loro per ripagarlo. Nel frattempo, Ilter chiede a Yakup di acquistare un violino a Galata per Ilgaz, ma non si capiscono e così iniziano a bisticciare...

La forza di una donna: Anticipazioni del 14 agosto 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 14 agosto 2025 - Jale è in pensiero per Sirin, e per il fatto che lei risulti una donatrice di midollo compatibile con Bahar. Intanto, Sezai tenta di offrirle il suo sostegno, ma la dottoressa non riesce a lasciarsi andare. Sarp, invece, cerca di parlare con Julide, senza riuscire a farle confessare nulla. In seguito, Bahar, in grande difficoltà economica, ha un altro problema: lo scaldabagno si è rotto. Enver le assicura che le potrà dare una mano. Peccato che il suo cliente, Abbas, non lo pagherà. Nel frattempo, Julide prova ad estorcere altro denaro a Suat...

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 14 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 14 agosto 2025 - Jana finirà di nuovo per fare un errore e la colpa sarà di Don Lorenzo. Manuel sarà pronto a vendicarla ma le cose non si metteranno bene per lui. Il Capitano metterà alla prova la giovane e la farà sentire talmente in soggezione da farla cadere in fallo. Piena di vergogna, la ragazza cercherà rifugio nelle cucine ma Petra e Don Ricardo, per ordine di Cruz, dovranno rimandarla nella sua stanza. Intanto Manuel se la prenderà con lo zio e lo accuserà di aver giocato sporco. Il De La Mata, subdolamente, risponderà a tono al ragazzo e gli dirà di aver voluto anzi dovuto testare la preparazione della futura erede del marchesato de Lujàn. Il marchesino, purtroppo, non potrà controbattere come vorrà; la spiegazione del Capitano sarà difficilmente contestabile...

