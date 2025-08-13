TGCom24
La forza di una donna
La forza di una donna Anticipazioni 14 agosto 2025: Enver derubato!

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 14 agosto 2025 su Canale 5. Enver vorrebbe aiutare economicamente Bahar, ma, purtroppo, il suo cliente non lo paga!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci lasceranno senza parole. Nell'episodio in onda il 14 agosto 2025 alle 17.00 circa, Jale è in pensiero per Sirin, e per il fatto che lei risulti una donatrice di midollo compatibile con Bahar. Intanto, Sezai tenta di offrirle il suo sostegno, ma la dottoressa non riesce a lasciarsi andare. Sarp, invece, cerca di parlare con Julide, senza riuscire a farle confessare nulla. In seguito, Bahar, in grande difficoltà economica, ha un altro problema: lo scaldabagno si è rotto. Enver le assicura che le potrà dare una mano. Peccato che il suo cliente, Abbas, non lo pagherà. Nel frattempo, Julide prova ad estorcere altro denaro a Suat...

La forza di una donna: Jale in ansia...

Jale è seriamente preoccupata. La dottoressa, che non ha mai avuto una buona opinione di Sirin, ora è in pensiero per la sua salute mentale: sembra sempre più folle. Inoltre, Jale è venuta a sapere che, al momento, lei risulta essere l'unica donatrice di midollo compatibile con Bahar. La donna ha il forte timore che Sirin non avrà alcuna intenzione di sottoporsi ad un intervento per il trapianto che potrebbe salvare la vita alla sorellastra. Nel mentre, Sezai tenta un approccio per consolarla, ma Jale lo scansa, essendo troppo concentrata sulla delicata situazione di Bahar e sul suo divorzio per lasciarsi andare...

Sarp interroga Julide... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Sarp ha fatto un sogno su Bahar, ed adesso si è messo in testa d'indagare su di lei per riuscire a scoprire che cosa le sia realmente accaduto. Per questo motivo, l'uomo è tornato nel vecchio quartiere di Bahar, dove però si è imbattuto in Sirin. Sempre più convinto di voler vedere la verità venire a galla, Sarp si sta dirigendo da Julide, sicuro che la madre sappia molto più di quanto voglia ammettere. In effetti, Julide è al corrente dei segreti che celano Piril e Suat, peccato che non sia minimamente intenzionata id informare il figlio: le conviene di più tenere la bocca chiusa!

Enver derubato, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 14 agosto 2025 de La forza di una donna

Bahar continua ad avere dei gravi problemi finanziari, ed ora, come se non bastasse, un imprevisto rende tutto ancora più difficile: si rompe lo scaldabagno. Enver, per provare a tranquillizzarla, le assicura che le darà una mano, anche perché stanno per entrargli dei soldi. Peccato che il suo cliente, Abbas, ritirerà le camicie senza pagarlo. Intanto, dopo aver parlato con Sarp, il quale ha tentato di estorcerle qualche informazione in più, Julide sta affrontando Suat. La donna ci tiene a fargli sapere che, se vuole che continui a tenere la bocca chiusa, allora dovrà darle altro denaro...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dall'11 al 15 agosto 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:00.

La forza di una donna
