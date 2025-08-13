Forbidden Fruit Anticipazioni 14 agosto 2025: Alihan compie una follia per amore!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 14 agosto 2025 su Canale 5 rivelano che Alihan è pronto a tutto pur di riuscire a riconquistare il cuore di Zeynep, e sta per dimostrarlo...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono sensazionali. Nell'episodio in onda il 14 agosto 2025 alle 14:15, Defne prova ad avvicinarsi ad Halit, che però la respinge con forza, dichiarandosi fedele a Yildiz. Intanto, in ufficio, Caner non fa che punzecchiare Zeynep facendole delle battute piuttosto invadenti. Qualcuno, invece, si è messo sulle tracce di Ender: si tratta di Kemal, giunto ad Istanbul appositamente per cercarla. Nel frattempo, Alihan prova a riconquistare la mora in un modo un po' particolare: la costringe a restare bloccata in ascensore con lui e le dichiara tutto il suo amore. Inoltre, il giovane le chiede un'altra chance e le dà un indizio sul luogo in cui dovranno ricontrarsi. Yildiz sprona un'insicura Zeynep ad accettare...

Forbidden Fruit: Defne prova a sedurre Halit...

Halit continua a professarsi sinceramente innamorato di Yildiz, ed ora sta per dare prova di quanto sia autentico il sentimento che nutre nei confronti della nuova e giovane mogliettina. La conoscente di Yildiz, Defne, sta provando ad accorciare le distanze dall'uomo, sperando di riuscire a farlo capitolare; tuttavia, le cose non andranno come lei aveva previsto, o semplicemente sperato. Halit respinge con forza le avances di Defne, sottolineando che è sempre stato e sempre sarà fedele alla consorte, visto che il suo cuore le appartiene...

Kemal sulle tracce di Ender... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Zerrin ha affidato un compito a Caner: dovrà tenere sempre d'occhio Alihan e Zeynep, che non devono tornare insieme per niente al mondo. La sorella, infatti, vorrebbe che il fratello si togliesse dalla testa la mora e che iniziasse ad interessarsi ad Hira. Allora, in ufficio, il ragazzo non fa che tormentare la povera Zeynep con delle battutine a dir poco insolenti, e mettendo a dura prova la sua pazienza... Nel mentre, un uomo di nome Kemal sembra essere giunto ad Istanbul appositamente per mettersi sulle tracce di Ender. Ma chi sarà costui, e che cosa vorrà dalla signora?

Alihan lascia Zeynep di stucco, nelle Anticipazioni della puntata del 14 agosto 2025 di Forbidden Fruit

Alihan non ha la minima intenzione di rassegnarsi alla fine della sua storia d'amore con Zeynep, quindi adesso sta per fare la sua nuova mossa. Il moro blocca l'ascensore, in modo tale che l'amata non possa sfuggirgli; una volta che sono rimasti soli - e sospesi nel vuoto - Alihan torna a dichiararle tutto il suo amore; poi le chiede di dargli la possibilità di tornare ad essere felici insieme, convinto che il loro amore meriti un'altra chance. A questo punto, lui le dà un indizio sul luogo in cui dovranno incontrarsi. Zeynep non è sicura di voler accettare, ma Yildiz la sprona a farlo...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.15 su Canale 5.