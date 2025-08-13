Beautiful Anticipazioni Puntata del 14 agosto 2025, replica: Ridge in crisi, Eric è rovinato per causa sua?

Anticipazioni TV

Continuano le repliche di Beautiful e nella puntata in onda su Canale5 il 14 agosto 2025 vedremo Ridge confessare a Brooke di essere spaventato. Eric lo perdonerà mai per quello che ha fatto? Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Beautiful continua a farci compagnia con le repliche e continuerà fino a dopo Ferragosto. Nella puntata che vedremo in onda il 14 agosto 2025, alle ore 13.45 su Canale5, rivedremo lo sfogo di Ridge nel quale lo stilista rivelerà a Brooke tutta la verità su come si è sentito mentre stava al capezzale di suo padre e di come si senta, attualmente, a causa delle decisioni che ha dovuto prendere e di cui non è ancora del tutto sicuro. La Logan cercherà di rassicurarlo e di infondergli il coraggio che gli manca. Intanto Thomas confiderà a Hope di essere anche lui molto in tensione per quello che è successo e di sperare che la loro famiglia, da ora in poi, ricominci da zero, accettando anche quelle novità – tra cui la loro relazione – che non tutti hanno ancora compreso. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Eric ha riaperto gli occhi ma sarà tutto come prima?

Eric si è svegliato ma è ancora presto per dire se il Forrester sia fuori pericolo del tutto e se la sua salute migliorerà o no. È purtroppo possibile che il patriarca non torni più a essere quello di prima e che per lui tutto si sia complicato; è proprio questa paura che terrorizza Ridge, che sta cercando di non pensare al peggio ma non può evitare di riflettere su quale destino attende tutta la sua famiglia. E mentre Finn e Bridget faranno i loro accertamenti, alla Forrester Creations Ridge confesserà tutte le sue paure a Brooke.

Beautiful Anticipazioni 14 agosto 2025: Ridge confessa tutte le sue paure

Ridge ha preso delle decisioni difficilissime, forse le più dure che lui abbia mai preso. Il Forrester è molto in ansia per suo padre e non sa ancora se la sua vita riprenderà regolare o se, dopo l’operazione che ha subito, per lui sarà tutto più duro e complicato. E se così fosse la colpa sarà solo sua, è una certezza. Questo pensiero lo tormenta e non lo lascia in pace. Lo stilista confesserà ogni cosa a Brooke e le dirà di essere felice di riavere suo padre sveglio ma di avere il terrore che ce l’abbia con lui e che lo accusi di avergli rovinato l’esistenza. Ridge sarà sull’orlo del pianto ma la Logan lo rassicurerà dicendogli di essere certa che le cose andranno bene e che non dovrà preoccuparsi di nulla. Eric sarà orgoglioso di lui e delle sue scelte. Ma sarà davvero così?

Beautiful: Thomas spera che torni finalmente la pace nella sua famiglia

La malattia di Eric ha smosso molte coscienze ma ha anche scosso tutti i componenti della famiglia Forrester. Thomas ha avuto modo di riflettere su quanto sia importante suo nonno per lui ma anche sul coraggio che suo padre ha dimostrato in questo frangente. Ridge ha infatti preso delle decisioni che forse lui non sarebbe stato in grado di prendere. Il giovane spererà che i Forrester siano più uniti e più ricettivi anche con la sua relazione con Hope, per lui una cosa seria e non un gioco come tutti invece pensano… e che forse anche Hope crede sia. Ma i suoi desideri verranno esauditi oppure i suoi cari continueranno a dargli addosso?

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.