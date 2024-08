Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 30 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 agosto 2024 - Liam si presenterà alla Forrester e avrà un altro confronto con Thomas. Per la prima volta nella storia del rapporto tra i due ragazzi, i toni saranno pacati. Sebbene tra loro non scoppi alcun litigio, lo Spencer ci terrà a precisare di non fidarsi di lui e che non ha alcuna intenzione di permettere al suo rivale di avere comportamenti sbagliati e pericolosi per Hope e per la sua famiglia. Il Forrester continuerà a ribadire di essere un uomo cambiato e più tardi si presenterà dalla Logan per ringraziarla di avere avuto fiducia in lui nonostante quello che è successo tra loro. Intanto Hope, spaventata per le sue strane fantasie, chiederà a Steffy di aiutarla a convincere il marito che tutto vada bene nella loro vita e che non corrano pericolo. Peccato che non ne sia lei stessa tanto convinta. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 31 agosto 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 agosto 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 30 agosto 2024 - Emir ha scoperto che Nihan è in dolce attesa, e sa perfettamente che il bambino che porta in grembo non è il suo: non hanno mai consumato il matrimonio. Dunque, l'imprenditore sa altrettanto perfettamente che il padre del bebè non può che essere Kemal. Emir aveva pensato di sedarle e farla operare affinché abortisse senza neanche accorgersene, ma, alla fine, ha cambiato idea. Sembra che il giovane sia disposto a crescere il figlio di un altro, per giunta del Soydere però, a questo punto, quest'ultimo deve morire. Allora, Emir ordina a Tufan di farlo fuori. Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 26 al 30 agosto 2024.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 agosto 2024

Nella puntata di The Family di oggi - 30 agosto 2024 - Ekrem aveva deciso finalmente di seguire il suo cuore, e così aveva chiesto a Yagmur di sposarlo. Lei, che non ha mai smesso di amarlo, ha accettato seduta stante, emozionata come non mai. Pertanto, insieme, Ekrem e Yagmur hanno deciso di convolare a nozze. Peccato che la famiglia del ragazzo non sia per niente favorevole a questo matrimonio: lo disapprovano a causa del torbido passato della futura sposa. Allora, Ekrem si vede obbligato a rompere il fidanzamento. Yagmur è devastata. Intanto, per Aslan e Cihan è giusto il momento della resa dei conti finale...Qui la trama completa di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 26 al 30 agosto 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 agosto 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 29 agosto 2024 - i domestici saranno molto in pena per Maria. La Fernandez scomparirà improvvisamente e i suoi amici vorranno immediatamente cominciare le ricerche. I marchesi si rifiuteranno di chiamare la Guardia Civile e la servitù comincerà a cercarla organizzando delle squadre senza che i signori lo scoprano. Cruz interrogherà Pia e vorrà sapere da lei se Feliciano sia o no il figlio di Petra. La governante non dirà nulla e quando comunicherà alla cameriera cos’è successo, questa si stupirà che la sua collega abbia voluto coprirla. Pelayo continuerà a dire a Catalina di non voler partire e le dirà di voler ampliare il loro business. Così facendo il conte vorrà coprire il denaro sporco, guadagnato con la vendita delle armi. Don Romulo dovrà riorganizzare la tenuta riassegnando i compiti a valletti e camerieri, dopo la partenza di Mauro. Il maggiordomo nominerà Salvador primo valletto ma lui non ne sarà contento. Sarà infatti troppo preso dal pensiero di Maria. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 25 al 31 agosto 2024.