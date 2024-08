Beautiful, Anticipazioni Puntata del 30 agosto 2024: Liam mette in guardia Thomas ma è lui che deve stare attento!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 30 agosto 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap vedremo che Liam e Thomas avranno un altro confronto e sebbene i toni siano pacati, sarà chiaro che tra i due non ci sarà mai pace.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 30 agosto 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Liam si presenterà alla Forrester e avrà un altro confronto con Thomas. Per la prima volta nella storia del rapporto tra i due ragazzi, i toni saranno pacati. Sebbene tra loro non scoppi alcun litigio, lo Spencer ci terrà a precisare di non fidarsi di lui e che non ha alcuna intenzione di permettere al suo rivale di avere comportamenti sbagliati e pericolosi per Hope e per la sua famiglia. Il Forrester continuerà a ribadire di essere un uomo cambiato e più tardi si presenterà dalla Logan per ringraziarla di avere avuto fiducia in lui nonostante quello che è successo tra loro. Intanto Hope, spaventata per le sue strane fantasie, chiederà a Steffy di aiutarla a convincere il marito che tutto vada bene nella loro vita e che non corrano pericolo. Peccato che non ne sia lei stessa tanto convinta.

Beautiful Anticipazioni: Liam e Thomas a confronto

Steffy ha rassicurato Liam che Thomas non costituisce più una minaccia per la loro famiglia. Lo Spencer non è però convinto che la sua ex moglie abbia ragione e teme che il Forrester possa fingere molto bene come sempre. Per questo quando arriverà in azienda e se lo troverà davanti, approfitterà del momento per chiarire con lui alcuni punti importanti. Il figlio di Bill terrà a precisare al rivale di non aver mai abbassato la guardia con lui e di non riuscire a perdonarlo per quello che ha fatto alla sua famiglia. Gli ricorderà che tra loro c’è un duro trascorso, che non verrà cancellato con un colpo di spugna e che neanche il fatto che abbia salvato la Hope for the Future potrà fargli cambiare idea.

Anticipazioni Beautiful: Liam mette in guardia Thomas ma è lui che deve stare attento

Liam metterà in guardia Thomas e lo inviterà a non fare mosse azzardate. Peccato che lo Spencer non sappia che chi sta mettendo in pericolo tutto, matrimonio compreso, è Hope. È la Logan che sta perdendo il controllo e che ormai non sembra più capace di tornare indietro. Thomas stavolta è innocente e sta davvero mantenendo la sua promessa di essere una persona migliore, capace di non perdersi dietro alle sue ossessioni. Anzi lo stilista è talmente tanto grato alla sua collega, da ribadirglielo costantemente, ringraziandola per avere creduto in lui come nessuno mai in questi anni.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope chiede a Steffy di aiutarla con Liam

Hope non ha solo creduto al cambiamento di Thomas ma ha sviluppato per lui un’attrazione fatale. La Logan ora è certa di provare un forte sentimento per il Forrester ma non capisce se questo trasporto verso di lui sia causato dalla loro collaborazione e dalla delusione di non aver avuto il sostegno del marito o se in fin dei conti il figlio di Ridge le sia sempre piaciuto almeno un po’. Le cose stanno prendendo una piega talmente tanto strana, che la ragazza chiederà a Steffy di aiutarla con Liam. Dopo che la Forrester le avrà riferito di aver a lungo parlato con lo Spencer, la figlia di Brooke la pregherà di continuare così e di riuscire a rasserenare suo marito, nella speranza che ricevendo da lui il supporto sperato, i suoi sogni su Thomas cessino all’istante. Il suo piano funzionerà?

