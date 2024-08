Endless Love Anticipazioni 30 agosto 2024: Kemal scopre che Zeynep era l'amante di Emir! Ecco la sua reazione

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 30 agosto 2024 su Canale 5: Kemal ha la prova che Zeynep aveva una tresca con Emir...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 agosto 2024, alle 14:10, Zeynep non fa che dargli delle risposte reticenti riguardo ad Emir, pertanto Kemal decide di contattare un hacker per recuperare i messaggi cancellati dal telefono della sorella. Leggendoli, l'ingegnere scoprirà che effettivamente Zeynep aveva una relazione clandestina con il suo acerrimo nemico. Intanto, Galip chiede ad Asu d’incontrarsi; durante il loro appuntamento, lui le rivolge molte domandi personali in merito alla sua famiglia. La giovane intuisce che Galip conosca la sua vera identità. Emir, invece, decide che è giunto il momento di uccidere il Soydere. L'imprenditore ordina a Tufan di farlo fuori...

Endless Love Anticipazioni: Kemal scopre che Zeynep era l'amante di Emir!

Kemal continua ad essere molto sospettoso circa la sincerità di Zeynep. In effetti, quest'ultima, quando viene interrogata su Emir, appare agitata e, soprattutto, risponde con reticenza. Determinato a vederci più chiaro, l'ingegnere chiede a Salih di contattare il suo amico hacker per trovare i messaggi cancellati sul telefono di Zeynep. Nel momento in cui ne entra in possesso e li legge, al Soydere crolla il mondo addosso: è tutto vero, la sorellina aveva una relazione clandestina con il suo peggior nemico. Il giovane fa fatica a crederci, e a mantenere i nervi saldi...

Endless Love Anticipazioni: Galip interroga Asu...

Galip sta chiedendo ad Asu d'incontrarsi. Quest'ultima è titubante: preferirebbe rifilargli una risposta negativa, ma ha il timore che, se lo facesse, l'uomo inizierebbe a sospettare qualcosa. Pertanto, Asu accetta. Nel corso del loro appuntamento, Galip pone alla ragazza una serie di domande personali sulla sua famiglia, e ciò spinge Asu a dedurre che il padre abbia capito chi lei sia in realtà. Asu trema!

Emir ordina l'omicidio di Kemal, nelle Anticipazioni di Endless Love del 30 agosto 2024

Emir ha scoperto che Nihan è in dolce attesa, e sa perfettamente che il bambino che porta in grembo non è il suo: non hanno mai consumato il matrimonio. Dunque, l'imprenditore sa altrettanto perfettamente che il padre del bebè non può che essere Kemal. Emir aveva pensato di sedarle e farla operare affinché abortisse senza neanche accorgersene, ma, alla fine, ha cambiato idea. Sembra che il giovane sia disposto a crescere il figlio di un altro, per giunta del Soydere però, a questo punto, quest'ultimo deve morire. Allora, Emir ordina a Tufan di farlo fuori.

