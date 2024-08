Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 29 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 agosto 2024 - Hope continuerà a essere tormentata dalle fantasie su Thomas. La Logan capirà di essersi infatuata dello stilista e non saprà come porvi rimedio. La giovane spererà che sia solo una cotta passeggera, motivata dal fatto che la collaborazione con il Forrester sta andando a gonfie vele e la Hope for The Future non solo si salverà ma sbancherà il mercato della moda. Intanto Brooke e Taylor si incontreranno a Il Giardino. La Hayes spingerà la sua amica a dare un’altra occasione a Hollis, che è tornato a farle una corte spietata e desidera un nuovo appuntamento con lei. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 agosto 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 29 agosto 2024 - Ozan è finito dietro le sbarre. Quest'ultimo era convinto che stava per cominciare un nuovo capitolo della sua vita, ma non è riuscito a fuggire con Zeynep: la polizia lo ha beccato e fermato prima. Ora, Ozan si trova in carcere, dove le sue condizioni sembrano peggiorare di giorno in giorno. La sua famiglia è seriamente preoccupata per lui, ed anche sua moglie pare piuttosto in ansia al pensiero di ciò che sta vivendo e ciò che potrebbe succedere. Kemal, però, non le crede, anzi: i suoi sospetti su Zeynep si fanno sempre più forti... Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 agosto 2024

Nella puntata di The Family di oggi - 29 agosto 2024 - Aslan è furibondo: non riesce a credere che Hulya sia stata capace di tenergli nascosta per tutto questo tempo una verità del genere, ossia che Cihan non sia in realtà suo fratello. Pertanto, il ragazzo affronta la madre a brutto muso, e poi le comunica di aver deciso di lasciare per sempre l'attività di famiglia. Aslan dichiara la sua volontà di cedere il comando proprio a Cihan, così che lui invece possa ricominciare una nuova vita con Devin. Intanto, anche il diretto interessato sta per fare questa sconcertante scoperta in merito alle sue origini. In un primo momento, Cihan straccia i risultati del DNA, ma, poi, pentito, ci ripensa. La verità lo lascerà di stucco... Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 agosto 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 29 agosto 2024 - Mauro lascerà la tenuta per andare a lavorare a casa dei Muniz. Il valletto saluterà i suoi colleghi e tutti saranno commossi, soprattutto Teresa. Intanto i marchesi riceveranno la bella notizia del ritorno di Leonor. Abel diventerà sempre più minaccioso e Jana e Manuel dovranno stare attenti per impedire che il dottore riveli a tutti della loro relazione. Cruz accetterà che Curro diventi il barone de Linaja ma questo cambiamento sarà sospetto. Cosa le avrà fatto mutare idea? Catalina sarà pronta a partire con Pelayo ma lui le dirà di non volersi allontanare dal business delle marmellate. In realtà vorrà accelerare il lavoro per non perdere l’importante affare stipulato con Cavendish. Lorenzo cercherà di ottenere informazioni su Curro da Martina ma lei si rifiuterà di rispondere a qualunque sua domanda. Qui la trama completa de La Promessa.

