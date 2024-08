Endless Love Anticipazioni 29 agosto 2024: Emir seda Nihan per farla abortire!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 29 agosto 2024 su Canale 5 rivelano che Emir è pronto a far abortire Nihan, ma all'improvviso cambia idea!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono a dir poco sconcertanti. Nell'episodio in onda il 29 agosto 2024, alle 14:10, Emir si accorda con un dottore affinché possa far abortire Nihan senza che lei se ne accorga. La Sezin viene sedata e, è in stato di incoscienza, e viene preparata per un intervento chirurgico, quando improvvisamente lo spregevole marito ci ripensa. Intanto, Ozan è ancora in carcere, e le sue condizioni psicologiche sembrano peggiorare sempre di più. La sua famiglia è seriamente preoccupata, come Zeynep. Tuttavia, Kemal non pare crederle...

Endless Love Anticipazioni: Nihan scopre di non essere incinta...

Nel corso della festa di fidanzamento di Kemal ed Asu, al termine del tradizionale rito degli anelli, Nihan ha accusato un malore. Emir e Leyla, vedendola stesa a terra priva di sensi, l'hanno accompagnata subito in ospedale. Qui, la giovane è stata ricoverata d'urgenza. Una volta ripresasi, la Sezin ha interrogato il dottore, chiedendogli se fossero pronti i risultati delle analisi che aveva fatto per fugare ogni dubbio; il medico, allora, le ha fatto sapere che non era in dolce attesa, a differenza di quanto pensava...

Endless Love Anticipazioni: Emir vuole far abortire Nihan, ma...

La verità è che Nihan è incinta, ma Emir ha chiesto al dottore di non rivelarglielo, poiché avrebbe voluto farlo lui in prima persona. Tuttavia, si tratta soltanto di un diabolico piano del marito. Emir sa bene che il bebè che la moglie porta in grembo non possa essere suo, dato che non hanno mai avuto rapporti sessuali; ergo, il padre del nascituro non può che essere Kemal. Allora, l'imprenditore corrompe un medico affinché faccia abortire la Sezin senza che lei se ne renda conto. Quest'ultima viene sedata e, in stato d'incoscienza, viene preparata per un intervento chirurgico. All'improvviso, però, incredibilmente Emir cambia idea!

Kemal sospetta di Zeynep, nelle Anticipazioni di Endless Love del 29 agosto 2024

Ozan è finito dietro le sbarre. Quest'ultimo era convinto che stava per cominciare un nuovo capitolo della sua vita, ma non è riuscito a fuggire con Zeynep: la polizia lo ha beccato e fermato prima. Ora, Ozan si trova in carcere, dove le sue condizioni sembrano peggiorare di giorno in giorno. La sua famiglia è seriamente preoccupata per lui, ed anche sua moglie pare piuttosto in ansia al pensiero di ciò che sta vivendo e ciò che potrebbe succedere. Kemal, però, non le crede, anzi: i suoi sospetti su Zeynep si fanno sempre più forti...

