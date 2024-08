Beautiful, Anticipazioni Puntata del 29 agosto 2024: Hope non ha più dubbi. Le piace Thomas!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 29 agosto 2024 su Canale5, Hope capisce di essere seriamente attratta da Thomas e di non riuscire a levarselo dalla testa. Taylor intanto spinge Brooke a dare un'altra chance a Hollis. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 29 agosto 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Hope continuerà a essere tormentata dalle fantasie su Thomas. La Logan capirà di essersi infatuata dello stilista e non saprà come porvi rimedio. La giovane spererà che sia solo una cotta passeggera, motivata dal fatto che la collaborazione con il Forrester sta andando a gonfie vele e la Hope for The Future non solo si salverà ma sbancherà il mercato della moda. Intanto Brooke e Taylor si incontreranno a Il Giardino. La Hayes spingerà la sua amica a dare un’altra occasione a Hollis, che è tornato a farle una corte spietata e desidera un nuovo appuntamento con lei.

Beautiful Anticipazioni: Hope non ha dubbi, le piace Thomas

Steffy ha rassicurato Liam e ha cercato di rincuorare l’ex marito, spingendolo a fidarsi di Hope e pure di lei. La Forrester ha assicurato allo Spencer di non aver mai potuto permettere che suo fratello tornasse alla Forrester se non fosse stata convinta del suo cambiamento e del suo desiderio di non diventare di nuovo ossessionato dalla Logan. La figlia di Ridge è certa che Thomas abbia cambiato strada e sia diventato una persona migliore, peccato che ad aver maturato un’ossessione per l’affascinante stilista sia proprio Hope. La ragazza si renderà sempre più conto di trovare molto attraente il suo designer e di non riuscire a smettere di fare sogni a luci rosse con lui protagonista. Questa situazione diventerà un vero problema, soprattutto quando capirà di ritenere la sua compagnia più piacevole del previsto.

Anticipazioni Beautiful: Hope non riesce a smetterla di pensare a Thomas

Hope comprenderà che la situazione sta diventando sempre più preoccupante. La Logan si sentirà sempre più attratta dal Forrester ma soprattutto sarà felice di passare del tempo con lui, diventato un uomo diverso e un padre meraviglioso per Douglas. La ragazza sarà entusiasta del loro lavoro alla Hope for the Future e riterrà la loro collaborazione la cosa più bella che le sia capitata negli ultimi anni. In lei proseguiranno le fantasie a luci rosse sul figlio di Ridge e, tormentata da quanto sta accadendo, cercherà di darsi una spiegazione e un freno. Possibile che l’orgoglio di rivedere la sua collezione in auge possa averle fatto sviluppare una tale ossessione per il suo designer? È possibile che non aver ricevuto da Liam il sostegno che desiderava, l’abbia spinta a legarsi all’uomo che invece crede nel suo talento e che la loda costantemente? Tutto probabile ma è ora di finirla. Ci riuscirà?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor spinge Brooke a dare un’altra chance a Hollis

Brooke e Taylor si incontreranno a Il Giardino dopo le ultime vicende di cui sono state protagoniste con Ridge. La Hayes spingerà la sua amica a dare un’altra chance a Hollis, il cameriere di Deacon, che non ha mai nascosto di essere attratto dalla Logan e di volerla conquistare. La madre di Hope non sarà però disposta a fare altri passi avanti con il giovanissimo collaboratore dello Sharpe e non lo farà solo a causa del Forrester – a cui è ancora chiaramente legata – ma lo farà soprattutto per dimostrare a sua figlia di poter resistere al fascino degli uomini e per infonderle coraggio affinché lo faccia pure lei con Thomas. Ma il suo buon esempio servirà a qualcosa?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 31 agosto 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.