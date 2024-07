Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 29 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 luglio 2024 - Deacon rivelerà a Sheila di aver preso la decisione di allontanarsi da lei, per amore di Hope. La ragazza lo ha beccato mentre parlava al telefono e ha intuito che nasconde qualcosa. Per evitare di perdere tutto e soprattutto di dover rinunciare a sua figlia per sempre, lo Sharpe è costretto a non vederla più. Intanto Stephen e Lucy arriveranno alla Forrester e parleranno con Brooke della situazione che si è creata tra lei, Taylor e Ridge e di quanto il Forrester si sia comportato stranamente negli ultimi tempi, sparendo addirittura dalla Forrester. I tre rifletteranno anche sulla strana e preoccupante relazione tra Bill e Sheila. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 luglio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 29 luglio 2024 - Asu è in preda al panico. La ragazza ha vissuto attimi di puro terrore, ritrovandosi da sola con Emir, il quale aveva appena scoperto che sono fratelli. Emir ha strappato la pistola dalle mani ad Asu e gliel'ha puntata alla testa, dicendole che l'avrebbe uccisa, ma che sarebbe sembrato un suicidio. L'intervento del commissario, che doveva arrestare l'imprenditore, ha evitato che accadesse il peggio. Tuttavia, ora la mora deve fare i conti con un'altra dura presa di coscienza: suo "zio" Hakki non soltanto l'ha tradita, facendo sì che Emir scoprisse la sua vera identità, bensì l'ha persino abbandonata... Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 luglio

Nella puntata di The Family di oggi - 29 luglio 2024 - Aslan è piuttosto nervoso, tanto per ciò che succede dentro casa sua quanto per ciò che succede fuori. Il giovane capofamiglia non sembra in grado di gestire il complesso rapporto che ha con sua moglie, né quello - altrettanto complicato - che ha con sua madre. Devin, indignata per i colpi bassi di Hulya e per la natura violenta di Aslan, appare piuttosto fredda nei confronti di quest'ultimo. Tuttavia, oltre a dover fare i conti con l'atteggiamento algido dell'amata, Aslan deve anche fronteggiare i suoi pericolosi nemici, a partire da suo zio Ibrahim...Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 29 luglio 2024 - Curro sarà sconvolto dalla lettura della lettera trovata a casa di Ramona. Il ragazzo scoprirà la verità su chi sia suo padre e riuscirà a leggere tutto il contenuto della missiva prima che l’amica di sua madre gliela strappi dalle mani e la getti nel fuoco. Intanto Catalina cercherà di aiutare Margarita e le presenterà Tadeo, che potrà darle una mano con la gestione dei conti della sua parte della tenuta. La madre di Martina sarà però scettica e non riuscirà a fidarsi del tutto dell’uomo, per via della sua estrazione sociale. Lope metterà alle strette Simona e si farà raccontare di suo figlio Antonio e del suo messaggio mentre Abel riceverà una strana telefonata. Il dottore non vorrà dare troppo peso alla cosa e si concentrerà sulla festa in maschera. Lui e Manuel decideranno di scambiarsi i costumi. Pelayo continuerà a corteggiare Catalina e le regalerà una bella collana mentre Mauro sarà spaventato di non riuscire a portare a termine il suo ruolo di maggiordomo. Teresa lo calmerà e lo rassicurerà. Margarita, iniziata la festa, annuncerà di aver preso possesso delle sue nuove proprietà e scatenerà l’ira di Cruz. Qui la trama completa de La Promessa.

