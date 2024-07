Beautiful, Anticipazioni Puntata del 29 luglio 2024: Deacon rinuncia a Sheila per amore di Hope!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 29 luglio 2024 su Canale5. Negli episodi della Soap vedremo che Deacon dovrà dire basta alla sua relazione con Sheila per evitare di perdere Hope per sempre.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 29 luglio 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Deacon rivelerà a Sheila di aver preso la decisione di allontanarsi da lei, per amore di Hope. La ragazza lo ha beccato mentre parlava al telefono e ha intuito che nasconde qualcosa. Per evitare di perdere tutto e soprattutto di dover rinunciare a sua figlia per sempre, lo Sharpe è costretto a non vederla più. Intanto Stephen e Lucy arriveranno alla Forrester e parleranno con Brooke della situazione che si è creata tra lei, Taylor e Ridge e di quanto il Forrester si sia comportato stranamente negli ultimi tempi, sparendo addirittura dalla Forrester. I tre rifletteranno anche sulla strana e preoccupante relazione tra Bill e Sheila.

Beautiful Anticipazioni: Deacon dice basta!

Mentre gli alleati Ridge e Bill stanno affinando il loro piano contro Sheila, pronti a incastrarla, la rossa è ancora a colloquio con Deacon. Lo Sharpe l’ha chiamata a casa sua per parlarle di una cosa molto importante, che riguarda il futuro di entrambi. L’ex barista insisterà con la Carter e continuerà a ribadire di volersi allontanare da lei, per amore di Hope. La ragazza lo ha visto impegnato in una strana telefonata e ha cominciato a sospettare che lui nasconda qualcosa. Per evitare che la sua bambina scopra qualcosa e delusa da lui si allontani per sempre, Deacon dovrà prendere le distanze da Sheila nonostante il loro amore. La rossa non sarà per nulla contenta di questa decisione e cercherà invano di opporsi.

Anticipazioni Beautiful: Sheila costretta a tornare da Bill

Sheila dovrà rinunciare a Deacon per sempre. Lo Sharpe sarà molto chiaro con lei e le dirà di non voler rischiare il suo rapporto con la figlia, per una relazione che non solo nessuno approverà ma che potrebbe persino scatenare la furia di Bill Spencer. La Carter sarà quindi costretta a tornare a Villa Spencer senza poter più contare sull’appoggio dell’ex barista e senza poter più fuggire da lui. A casa di Bill ci sarà però una sorpresa… che potrebbe cambiare tutto. Intanto alla Forrester Creations, Brooke riceverà la visita del padre Stephen e di sua moglie Lucy, contenti di rivederla ma anche preoccupati per le ultime notizie ricevute su di lei.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Stephen e Lucy preoccupati per Brooke

Brooke sarà molto contenta di rivedere suo padre e Lucy, arrivati alla Forrester per sapere da lei come stiano andando le cose con Ridge e Taylor. I due hanno saputo dell’amicizia nata tra la Logan e la psichiatra e la cosa li ha sorpresi. Ma a renderli ancora più straniti è stato lo strano comportamento di Ridge, che è sparito e non ha nemmeno commentato il rapporto tra le sue due ex mogli. Stephen, la sua consorte e Brooke commenteranno anche la relazione tra Sheila e Bill, allarmati dal fatto che lo Spencer debba davvero aver perso la testa per stare con una criminale efferata come la rossa. I tre saranno molto delusi dalla scelte del padre di Liam.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.