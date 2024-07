Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 luglio 2024.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 luglio 2024 - Bill metterà le cose in chiaro con Sheila e lo farà con una poco velata minaccia. Lo Spencer riferirà alla sua compagna di non poter mai e poi mai sopportare un tradimento. Il magnate la metterà in guardia dal voltargli le spalle e dal fare il gioco sporco altrimenti la sua ira si scatenerà, senza remore e senza controllo. Sheila si affretterà a rassicurarlo ma in realtà capirà di essersi messa lei stessa nei guai. La sua visita a Deacon e il loro bacio rischiano di causarle grandi e gravi ripercussioni. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 luglio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 15 luglio 2024 - finalmente, Emir sta per trovare una risposta alla domanda che lo tormenta da anni. L'imprenditore viene contattato da Nazif, colui il quale non è riuscito ad evitare che la sua automobile si schiantasse contro l'albero, ma che ha allertato subito i soccorsi. Nazif chiede ad Emir d'incontrarsi perché ha bisogno di parlargli a quattr'occhi: deve rivelargli chi è il suo misterioso ricattatore. Il giovane è impaziente di entrarne a conoscenza, pertanto accetta immediatamente. Intanto, tuttavia, l'uomo si mette in contatto anche con Nihan, e le propone d'incontrarsi nello stesso posto... Che cosa avrà in mente di fare Nazif? Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 luglio

Nella puntata di The Family di oggi - 15 luglio 2024 - Devin ha stupito Aslan, rifilandogli un secco e sono "no" come risposta: non è pronta a sposarlo. Ciò, ovviamente, ha dato origine ad un momento di forte tensione che ha portato entrambi a prendere le distanze l'una dall'altro. Benché la loro relazione abbia subito una battuta d'arresto, Aslan si presenta a sorpresa a casa del padre di Devin, Ergun, il quale ha riunito la famiglia in occasione del suo compleanno. La situazione all'improvviso degenera, ed il protagonista interviene per prendere le difese della sua bella. Inoltre, Aslan, davanti a tutti, promette a Devin amore eterno... Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 15 luglio 2024 - mentre Manuel affronterà Cruz e le chiederà del ventaglio, Teresa spaventerà la tenuta con le sue urla. La cameriera si metterà a gridare aiuto dopo aver scoperto una grande macchia di sangue sulle lenzuola di Jimena, Manuel e tutto il personale correranno nella stanza della marchesina e con loro pure Abel, che manderà tutti via per poter visitare al meglio la ragazza. Una volta soli, il dottore si accerterà che la giovane abbia eseguito i suoi consigli alla lettera e le dirà che rivelerà a tutti che si è trattato di un aborto. Pia informerà Don Romulo di aver intenzione di affidare Diego a Benigna. La governante avrà paura che Petra possa fare del male a suo figlio e chiederà al maggiordomo di trovare un accordo con lei affinché le due possano affrontare le loro divergenze e non si trovino in ulteriore difficoltà. Qui la trama completa de La Promessa.

