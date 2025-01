Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 gennaio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 17 gennaio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 17 gennaio 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 17 gennaio 2025 - l’ora della verità si avvicina per Steffy. Finn ringrazierà ancora una volta Sheila e rivelerà a Kelly l’identità della donna che l'ha salvata impedendole di annegare. Intanto Steffy confesserà a Liam di aver paura di Sheila ma lo rassicurerà ancora una volta dicendogli fidarsi di suo marito e di essere certa che lui proteggerà la sua famiglia a ogni costo. Mentre lo Spencer raggiungerà suo fratello e si confronterà con lui sui suoi timori e Sheila tornerà da Deacon, al quale racconterà quanto accaduto, Finn tornerà a casa da sua moglie e sarà pronto a raccontarle tutto. Sarà l’inizio della fine... Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 18 gennaio 2025.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 gennaio 2025

Nella puntata di Endless Love di oggi - 17 gennaio 2025 - Emir è furioso con Zeynep, che si è messa in mezzo per salvare la vita a Kemal. L'imprenditore le fa sapere che, ad ogni modo, non ha intenzione di rinunciare il suo piano. La giovane fa di tutto per fermarlo, però Emir riesce a salire in auto e a partire. Zeynep lo insegue correndo ed una macchina la prende in pieno. Intanto, Nihan e Kemal stanno convolando a nozze. Iniziano i festeggiamenti, mentre Ayhan e Zehir si ritrovano nuovamente a sventare l'attentato di Baran, catturandolo. Tuttavia, quest'ultimo riesce a scappare... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 13 al 18 gennaio 2025.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 17 gennaio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 17 gennaio 2025 - mentre Zeynep sta definendo i termini della sua collaborazione con Nesrin e Tarik, arriva Baris. Quest'ultimo non si fida di nessuno dei due. Intanto, Cemile sembra pronta a lasciare Nuh. La rossa, non sopportando il pensiero di doversi separare dalla piccola Mujgan, fa sapere al marito che, se Benal si trasferirà a Duzce con la figlioletta, si trasferirà con loro. Nuh è sconvolto... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 13 al 17 gennaio 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 17 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 17 gennaio 2025 - Ayala confessa a Petra che i suoi sentimenti sono cambiati, e che quindi farebbe meglio ad andare per la sua strada. La cameriera personale di Cruz ha il cuore in frantumi, ora che il Conte le ha detto addio per sempre. Intanto, le condizioni di salute del piccolo Diego finalmente migliorano. Lope, invece, ha un duro scontro con Santos. Il cuoco impone al nuovo arrivato di prendere le distanze da Vera; Santos, spavaldo, gli risponde che presto lei gli dirà addio per sempre e lui prenderà il suo posto. Nel frattempo, Martina accusa Margarita di non aver rispettato il lutto proprio davanti a Cruz. In seguito, Curro, non sopportando più l'atteggiamento dell'amata, l'affronta a brutto muso. Per finire, Pelayo ascolta Catalina confidare a Manuel di essere triste perché presto dovrà abbandonare la sua attività a favore di Lorenzo. Allora il conte decide d'intervenire a favore della marchesina... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 13 al 19 gennaio 2025 .